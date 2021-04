Acciaio meno inossidabile

Considerati i Gordon Gekko dell'industria orologiera svizzera, calunniati come simboli dell'eccesso in stile anni '80. Ormai da anni, gli orologi d'oro giocano un ruolo secondario rispetto ai modelli sportivi in ​​acciaio, più pratici e la cui domanda ha continuato a crescere anche nel mezzo della pandemia.

Alcuni commercianti di orologi sono convinti che siamo sull'orlo di una preventivata corsa all'oro, con il metallo prezioso che ha infranto per la prima volta la barriera dei 56.000 chf/kg ad agosto. L'alta gioielleria ha già osservato il ritorno al materiale nobile in quasi tutti i principali marchi, mentre Gucci ha fatto colpo con il suo orologio Grip retrò da 2000 chf in oro giallo. Spinto dall'interesse del mercato asiatico, nonché da una fuga generale verso gli asset tangibili, alla luce dell'incertezza economica dello scorso anno, l'oro sembra finalmente in ripresa.

Diversi commercianti di orologi di lusso, con boutique sulla prestigiosa Fifth Avenue di New York, affermano che il valore duraturo dell'oro ha alimentato la vendita di orologi e gioielli in metalli preziosi per tutto il 2020 e non si attende una fine a breve termine di questa tendenza. Inoltre i clienti desiderano uscire da questo periodo di cupa austerità e ambiscono ad un po' di glamour.

Gli orologi d'oro stanno anche iniziando a prendere piede nel mercato secondario, poiché la domanda alle stelle di modelli in acciaio da parte dei tre grandi - Audemars Piguet, Rolex e Patek Philippe - crea scarsità di offerta. Nelle sue configurazioni in oro bianco, giallo e oro rosa, l'amato cronografo Patek Philippe Ref. 5070 si vende ancora a meno dell'elusivo acciaio 5711 / 1A del marchio, noto anche come Nautilus (anch'esso di recente uscito di produzione). Ma secondo i retailer di orologi di secondo polso di primaria importanza, la disponibilità di Rolex d'oro selezionati si è ristretta poiché la domanda è apparentemente raddoppiata. Un’analisi del mercato rivela, ad esempio, che i Day-Date in oro da 40 millimetri stanno andando sul mercato al dettaglio dell’usato per la prima volta in assoluto, mentre i Patek Philippe Nautilus in oro rosa vengono scambiati a circa due volte il loro valore di listino.

La stessa tendenza è rilevabile anche nel caso del Rolex Cosmograph Daytona d'oro con quadrante verde: si tratta di un pezzo attualmente incredibilmente ricercato, reperibile sul mercato secondario a poco meno del doppio del prezzo di listino.

Nonostante la crisi economica mondiale galoppante, l'iconico produttore di Ginevra ha rappresentato un quarto del fatturato totale del settore dell’orologeria svizzera nel 2020.

Rolex ha generato circa 8 miliardi di franchi di vendite al dettaglio lo scorso anno, una cifra che significa essere detentori di circa il 24,9% del mercato globale degli orologi swiss made, rispetto al 22% nel 2019.

Questo aumento della quota di mercato è a dir poco impressionante se si considera che si è verificato durante una pandemia globale, specialmente durante un anno in cui Rolex, secondo quanto riferito, ha ridotto la sua produzione del 19% (140.000 orologi) e ha distribuito solo 810.000 orologi l'anno scorso. Ciò ha comportato un calo del fatturato annuale di Rolex del 14% su base annua, da circa 5 miliardi di franchi nel 2019 a 4,4 miliardi di franchi nel 2020. Nel complesso, si stima che l'intera industria orologiera svizzera si sia ridotta di un terzo nel 2020.

Omega è il secondo più grande produttore di orologi svizzeri al mondo e ha venduto 500.000 orologi.

Sebbene questo sia stato un calo piuttosto drammatico rispetto ai 794.000 venduti nel 2019, l'azienda è comunque riuscita a ricavare 2,8 miliardi di franchi.

A completare il podio, tra i primi tre produttori troviamo Cartier. La maison di lusso è effettivamente riuscita a vendere più segnatempo da polso nel 2020 rispetto all'anno precedente. Sono stati venduti circa 490.000 orologi, eclissando il totale del 2019 di 80.000.

Tra gli altri grandi contendenti, Patek Phillipe ha conquistato il quinto posto in termini di quota di mercato, Audemars Piguet è al settimo e Breitling è arrivata al quindicesimo. È interessante notare che ditte orologiere ancora in mani private, insieme a Rolex, hanno superato i concorrenti quotati in borsa, come LVMH, Swatch Group, Kering e Richemont.

Il continuo regno di Rolex nel settore non è esattamente sorprendente. L'ascesa al vertice è stata in gran parte dovuta alla contingentazione dell’offerta contrapposta all’abbondante domanda di base. In quanto tale, la stasi della produzione dello scorso anno potrebbe aver reso gli orologi Rolex ancora più ambiti.

Secondo il recente Luxury Consignment Report di The RealReal, il marchio è al primo posto nella vendita di orologi e i suoi pezzi ora si vendono 1,1 volte più velocemente rispetto a un anno fa.

A quanto pare, ci vorrà più di una pandemia per detronizzare questo re.

A cura di Dario Cominotti