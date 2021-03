Il primo aspetto fondamentale di questo articolo è volto a spiegare a tutti i clienti cosa si intenda per collana punto luce. Nella sua estrema semplicità si tratta di un ciondolo, in cui è incastonato un diamante tramite griffe o castone, nella cui asola viene fatta passare una catenina. Si tratta di un gioiello che non smette mai di incantare e che dona un allure romantico e dolce a chi lo indossa. La collana punto luce è un gioiello amato da tutte le donne, proprio per il fascino e l’eleganza raffinata che è capace di esprimere. Può essere accostato a qualsiasi indumento, il che lo rende un accessorio ideale per un regalo. Spesso viene richiesto anche dalla clientela maschile, per la quale vengono studiate montature ad hoc abbinate a catenine più spesse o cordino in caucciù, adatte all’estetica e alla fisicità dell’uomo.

Le montature utilizzate

Le collane punto luce sono gioielli legati alla tradizione e alla cultura orafa. La semplicità di questo ornamento valorizza la pietra incastonata al suo interno, dunque può essere indossato da solo oppure sovrapposto ad altri monili, come suggerisce la moda attuale, al fine di rendere più prezioso e luminoso l’insieme degli accessori. È possibile scegliere tra una moltitudine di incassature: tutte rispettano l’elemento distintivo del punto luce rappresentato dalla centralità della pietra preziosa e da linee minimali.

Tra le opzioni disponibili si può spaziare dalle griffe a filo a quattro o sei punte, a cui si può aggiungere un contorno di piccoli diamanti per un effetto femminile e romantico; un’alternativa meno essenziale può essere rappresentata da una griffe a quattro punte più spessa, a base quadrata che, se ruotata di 90 gradi, conferisce al ciondolo un aspetto romboidale. Un’ultima alternativa può essere il tradizionale castone rotondo, detto anche cipollina, che aiuta a valorizzare un diamante di caratura limitata.

Per quanto riguarda la scelta della catena, la gioielleria tradizionale si rivolge alla sottile catena a maglia veneta. Spesso per le nostre creazioni proponiamo alla clientela catenine a maglia rolò, più resistente e luminosa. Su entrambe le soluzioni offriamo una chiusura regolabile a due lunghezze, affinché il ciondolo possa adattarsi a diverse profondità di scollatura.

Tutti i nostri gioielli sono montati in oro 18 kt. La vera natura del punto luce si esprime al meglio attraverso i modelli in oro bianco e diamanti. La nobiltà dei due materiali si fonde in un messaggio di purezza e prestigio. Collana dallo stile perfetto per ogni giorno, è in grado di illuminare il décolleté e il viso.

Le gemme da incastonare

Un argomento importante già affrontato negli articoli precedenti è individuare e comprendere correttamente le esigenze del cliente; è indispensabile interpretare i suoi sogni ed individuare con precisione quale sia il risultato estetico che si tende ad ottenere. Una volta individuato il budget, è responsabilità del gioielliere selezionare accuratamente il diamante, al miglior sconto possibile dal listino Rapaport, rigorosamente certificato da uno dei 3 istituti gemmologici universalmente riconosciuti (GIA, IGI o HRD) per individuare il giusto compromesso tra caratura, colore e purezza: il risultato finale del gioiello dovrà essere di alto standard dal punto di vista qualitativo, ma l’effetto visivo complessivo del ciondolo non dovrà essere penalizzato dalla spasmodica ricerca dell’eccellenza assoluta poiché, a parità di budget, un diamante con massimo grado di colore e purezza sarà sicuramente di caratura più bassa, risultando quindi più piccolo e potenzialmente meno soddisfacente all’occhio.

Un altro piccolo ma importante suggerimento, che solo un gioielliere esperto potrà fornirvi, è di privilegiare la scelta di un diamante con un grado di colore leggermente più basso rispetto per esempio ad un anello.

Il ciondolo si appoggerà su una superficie di pelle più ampia (quella del décolleté) che “mimetizzerà” lievemente una pietra un po’ meno bianca. Questo consentirà di scegliere una gemma di dimensioni senza dubbio più generose.

Quando regalare una collana con punto luce

Una collana punto luce racconta che il legame con il vostro o la vostra compagna è forte e destinato a durare nel tempo. Il diamante simboleggia da sempre forza, fedeltà e durevolezza, ed è proprio per festeggiare questi valori che possiamo scegliere ogni occasione a cui attribuiamo un significato importante per affidare al punto luce un messaggio di affetto ed amore. Si tratta di un gioiello adatto a celebrare una nascita o una tappa importante nella vita di un giovane da parte di genitori e nonni, un ricordo da tenere vicino al cuore sempre.

Il mio obiettivo è quello di guidarvi con competenza e professionalità nella scelta di un gioiello di gusto sempre attuale, ma allo stesso tempo immutabile. Nel nostro showroom sono sempre disponibili diamanti certificati ai migliori prezzi disponibili sul mercato, già montati o pronti per essere incastonati secondo le preferenze e i desideri di ciascun cliente.

A cura di Dario Cominotti