Benvenuti nella sala degli specchi

Le forme principali in cui vengono tagliati i diamanti sono 11: ognuna di esse ha un singolare risultato estetico. Nonostante la grande varietà, la più famosa e usata è il taglio a brillante (taglio rotondo a brillante). È il taglio che meglio valorizza la luminosità della pietra e offre la maggiore flessibilità nella varietà di creazioni di gioielleria.

La forma in cui un tagliatore professionista decide di sviluppare il diamante tagliato, non dipende unicamente dalla moda, dalla richiesta del commerciante o gioiellerie a cui viene destinata. L’abilità del tagliatore sta proprio nel scegliere la forma per massimizzare il risultato finale del diamante, partendo dal grezzo a disposizione, evitando eventuali inclusioni che potrebbero deprezzare significativamente la pietra, sprecando la minor quantità possibile di materiale per ottenere la massima caratura.

Rotondo a brillante: è la forma più popolare al mondo e rappresenta oltre la metà di tutti i diamanti venduti. Con 58 sfaccettature divise tra corona, cintura e padiglione, produce la massima luminosità. Il brillante rotondo è il taglio più ricercato nel settore, ed è il risultato di decine di anni di studi e calcoli matematici precisi per ottimizzare il suo fuoco e la sua brillantezza.

Princess: definito anche square o rectangular modified brilliant, è la versione quadrata del taglio brillante ed è generalmente composto da 57 o 76 sfaccettature. La sua forma piramidale con quattro lati smussati crea più dispersione di luce rispetto a qualsiasi altro diamante di forma quadrata. Questa sua peculiarità lo rende popolare sia per gli anelli di fidanzamento che per gli orecchini.

Smeraldo: uno dei piu’ antichi tagli utilizzati in gioielleria. Ha forma rettangolare con angoli troncati e una tavola ampia e corona a gradini se vista dall’alto. Il taglio smeraldo di solito è composto da 57 sfaccettature con 25 sulla corona e 32 sul padiglione. Ha generalmente meno luminosità rispetto ai brillanti, tuttavia l’ampia tavola mette in risalto la purezza del diamante.

Asscher: forma unica con luminosità prismatica e padiglione a sfaccettature rettangolari simile al taglio smeraldo. Il numero standard di sfaccettature principali su un taglio Asscher è 58. La larghezza degli angoli tagliati può variare. Il profondo padiglione, l’apice sfaccettato, la corona alta e la tavola ampia consentono un’enorme luminosità. Esso crea un’affascinante illusione ottica nota come effetto “Sala degli Specchi”.

Goccia o pera: è un taglio ibrido e affascinante, che combina la pienezza superiore del taglio rotondo a brillante con lo stile identificativo scintillante del design del taglio marquise. Il risultato si traduce in una forma con un singolo punto e un’estremità arrotondata. La pietra di solito è composta da 58 sfaccettature, sebbene il numero di sfaccettature del padiglione possa variare da 4 a 8. È tradizionalmente utilizzato in collane e orecchini pendenti.

Radiant: è un taglio ibrido composto da 70 sfaccettature e bordi rifiniti distintivi. Il suo design combina la luminosità e la profondità dei tagli rotondi, smeraldo e princess, rendendolo una scelta popolare per tutti i gioielli. Grazie alle sue sfaccettature extra, il taglio Radiant può disperdere più luce; il risultato è più brillante di tutte le forme quadrate e rettangolari. I diamanti a taglio radiant sono anche chiamati Square o Rectangular modified brilliant.

Ovale: semplicemente un taglio brillante allungato. I tagli ovali hanno la luminosità del brillante, sono alla moda e di tendenza: se tagliati bene possono sembrare più grandi di un diamante tondo. Il taglio ovale ha una forma arrotondata in genere composta da 58 sfaccettature. Questa forma ottimizza il peso (carati). Il taglio ovale è un modo ideale per valorizzare le dita breviline ed è recentemente diventato di moda come pietra centrale per stupendi anelli di fidanzamento.

Cuscino o cushion: è una forma quadrata o rettangolare con angoli arrotondati che ricordano un cuscino. Il taglio a cuscino è generalmente composto da 58 sfaccettature. Nonostante non siano luminosi come i brillanti rotondi, i tagli a cuscino hanno grandi sfaccettature che consentono una sostanziale separazione della luce bianca in colori spettrali.

Cuore: è la scelta simbolicamente più rara e romantica; è generalmente composto da 56 a 58 sfaccettature, anche se il numero delle sfaccettature del padiglione principale può variare tra 6, 7 e 8. Gli elementi più importanti da considerare nel taglio a cuore sono la simmetria, la qualità del taglio curvo la relativa pulizia in quanto detti elementi determinano l’aspetto finale della gemma. I diamanti con taglio a cuore sono spesso utilizzati dalle grandi maison di gioielleria nelle collezioni di solitari per proposte di fidanzamento.

Marquise brilliant o navette: significa “piccola barca”, la sua forma ricorda lo scafo di una piccola barca ed è generalmente composto da 58 sfaccettature. Può massimizzare il peso in carati, facendolo apparire più grande di altre pietre dello stesso peso. Come nel caso del taglio ovale, il marquise può far apparire le dita più lunghe e più sottili.

Trillion: ha una forma triangolare composta da tre lati uguali e 31 o 50 sfaccettature a seconda dell’utilizzo a cui sarà destinato il diamante. Esistono molteplici varianti, per esempio a taglio convesso o concavo. Ulteriori varianti includono triangoli a spigoli arrotondati, tagli a scudo modificati e tagli a gradini triangolari. Lo stile unico del trilliant ha un grande fuoco e mostra una gran brillantezza se la pietra viene tagliata alla profondità corretta. Solitamente vengono utilizzati da affiancare a pietre centrali di maggiori dimensioni in alcuni anelli da fidanzamento.

Nel nostro stock abbiamo già disponibili gemme di tutte le forme di taglio e di diverse carature. Sarà mia cura suggerirvi e consigliarvi al meglio nella scelta del vostro prodotto in modo da coniugare al meglio il vostro desiderio estetico in merito al budget che vi siete prefissati.

A cura di Dario Cominotti