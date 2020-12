Comprare diamanti al prezzo giusto

LUGANO - In pochi conoscono i prezzi esatti, e la maggior parte degli acquirenti decide pertanto di affidarsi al gioielliere di turno.

E se vi dicessimo che a Lugano esiste una gioielleria che vende, tra i numerosi gioielli, anche diamanti a prezzi equi e tracciabili? Ci siamo fatti raccontare tutti i dettagli da Dario Cominotti, titolare di Sesto Elemento SA.

Qual è la vostra filosofia aziendale?

La nostra azienda, che ha sede a Lugano, vende i diamanti sia ai grossisti che al dettaglio. Abbiamo deciso però di operare diversamente rispetto alle altre gioiellerie, offrendo al cliente sempre un prezzo corretto. In pratica il costo finale è il 9,99% in più del prezzo al quale lo compriamo noi. Ed è tutto trasparente. Il cliente sa quanto vale e quanto costa effettivamente la pietra preziosa. Ovviamente tutti i gioielli venduti da noi sono certificati da terzi.

Come riuscite a farlo?

Compriamo alla fonte, attraverso le borse diamanti di tutto il mondo, e così facendo tagliamo tutti gli intermediari. Inoltre ci tengo a segnalare che i nostri fornitori garantiscono la provenienza delle pietre da zone esenti da conflitto. Esiste una strada per comprare in modo etico, trasparente e ragionevole, ed è quello che facciamo noi.

Il cliente come fa ad essere sicuro del prezzo?

I nostri prezzi sono soggetti e rispettano il famoso listino Rapaport edito settimanalmente a New York, in dollari americani. Il Rapaport Diamond Report indica la quotazione massima dei diamanti relativa alle operazioni di compravendita concluse presso tutte le borse ed è l'unico riferimento che garantisce un prezzo altamente concorrenziale, scevro da manipolazioni o commissioni. Noi lo mostriamo ad ogni nostro acquirente, cosa che non tutti i gioiellieri fanno.

Avete anche sviluppato un’app. Di cosa si tratta esattamente?

Quando il cliente compra un diamante al Rapaport viene generato un codice QR univoco. Attraverso la nostra applicazione il proprietario della gemma può, in ogni momento, richiamare alla memoria il prezzo originale di acquisto, verificare il prezzo di vendita corrente dello stesso e conoscerne il valore di realizzo immediato. E se lo desidera, può anche rivenderlo.

A che tipo di clientela vi rivolgete?

A chiunque voglia onorarci della sua fiducia. I nostri prezzi ci permettono di essere alla portata di tutte le tasche. Si parte dai 500 franchi fino ai 500’000. In questo modo intendiamo avvicinarci maggiormente anche ai giovani. I diamanti non sono solo un bel regalo, ma sono anche un bene rifugio. Non perderà valore nel tempo come ad esempio una borsetta firmata.

Dove vi può trovare il cliente?

On line sul nostro sito internet www.hdex.ch oppure può venire a trovarci nel nostro show-room a Lugano, in Via Gemmo, 3 previo appuntamento.