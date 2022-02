Carte blanche, il menù a sorpresa di San Valentino al Cp Bistrot

TAVERNE - Cenare a San Valentino in una location accogliente, senza lo stress di dover scegliere dalla carta. Così si presenta la proposta del rinomato ristorante di Taverne

Stefania come funziona la cena di San Valentino al CP Bistrot

Per l’edizione 2022, che finalmente ritorna dopo lo stop dell’anno scorso, proponiamo ai nostri ospiti una novità per quanto ci riguarda, ovvero il nostro chef Andrea Cavallasca li delizierà con delle portate a mano libera. Le coppie potranno dividere la portata che sarà servita in un solo grande piatto.

Oltre alle portate non mancherà il buon vino…

In tutte le cene il vino è una parte fondamentale, in occasione del San valentino 2022, il nostro sommelier Alessandro Tessitore ha già individuato delle etichette davvero esclusive che accompagneranno il menù dello chef

A proposito, il 18 febbraio arriva Rocco Toscani con i suoi vini..

Un appuntamento a cui tengo molto, Rocco è un grande appassionato e produttore di vino. Una passione che sicuramente gli è stata tramandata dal papà e celebre fotoreporter Oliviero. Fu proprio il papà a coinvolgere il figlio Rocco qualche anno fa, durante un viaggio a Bordeaux, in occasione di una fiera internazionale.

Letteralmente “rapito” da questo mondo, Rocco decise così di iniziare il suo percorso di produttore di vino, con grande successo. Nel corso della serata di venerdì 18 febbraio, saranno presentate alcune sue etichette, abbinate a tutta una serie di piatti, insomma per gli amanti del buon vino un appuntamento imperdibile.

A proposito del Ristornate Cp Bistrot…

Il “CP BISTROT da Stefy Bordogna” si trova a Taverne, in una posizione strategica in quanto si colloca a pochi minuti dall’uscita autostradale di Lugano nord, esattamente nell’oasi della Scuderia Carlo Pfyffer, un moderno centro ippico vero e proprio, punto di riferimento dell’equitazione nazionale e internazionale. Al suo interno oltre al “CP BISTROT da Stefy Bordogna”, si trova “CP RESORT”, una moderna struttura alberghiera dotata di tutti in comfort per tutti coloro che desiderano soggiornare nella regione sia per lavoro che per piacere.

Per concludere, riprendiamo lo slogan tanto caro a Stefana Bordogna: “Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni

Entrata CP Bistrot