Cremosa e saporita, il piatto della settimana è “Carciofo con vellutata di patate”

LUGANO - Per chi non ama aspettare, e anche per chi si presenta al ristorante con una certa fame, questo piatto, come ci conferma lo chef Domenico Rezza, è veloce e anche molto gustoso. La particolarità di questa ricetta, è quella che può ospitare anche verdure diverse, oltre che aggiungere, alla ricetta originale, dei gustosi crostini di pane. Insomma, le varietà sono davvero tante. Ma torniamo ai nostri carciofi, che in questo caso sono stati preparati a dovere e “passati” sotto vuoto. Il risultato del gusto ovviamente non è lo stesso che presenta la cottura in padella, due varietà che mantengono i sapori originali.

Le proprietà del carciofo sono molteplici, e vengono risaltate da un consumo regolare, tra le altre possiamo citare: “Contrastano l'ipertensione, grazie all'elevato contenuto di potassio. Contrastano l'ipercolesterolemia, grazie alla presenza di fibre. Migliorano la funzionalità del fegato. Migliorano i processi digestivi.

Possiamo tranquillamente affermare, che a parte il gusto meraviglioso e complesso, come spesso viene descritto dagli esperti, questa pianta ha anche il suo appeal per il nostro benessere.

A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…

Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.

Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte a una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.

Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: «La cena è dove la magia accade in cucina».