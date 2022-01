Mangiare bene e mangiare sano

TAVERNE - Care lettrici e cari lettori, preparatevi, qui si sta per parlare di cibo, di quello buono, di quello sano. Se non avete ancora pranzato o cenato vi verrà l’acquolina in bocca.

Ultimamente si parla spesso di cibo, e non possiamo nascondere che quando andiamo al ristorante e assaggiamo una nuova pietanza, spesso dentro di noi ci sentiamo un po' giudici, si come quelli di Masterchef, e a bassa voce timidamente sussurriamo: «Troppo sapido, manca una punta di acidità».

Eh si, questo perché il mondo della cucina ha suscitato negli ultimi anni un crescente interesse, alimentato dai tanti programmi televisivi che vedono protagonisti chef stellati con giovani motivati, coinvolti nella preparazione di piatti complessi o dei classici della tradizione.

Allora, quando ci troviamo di fronte alla scelta di dove andare a mangiare, al di là della location, o della raffinatezza visiva dei piatti, per me la cosa più importante è mangiare bene.

E per mangiare bene ci deve essere tanta passione nelle mani di chi crea le pietanze che andiamo ad assaggiare.

Per questo oggi voglio parlare di Stefania Bordogna che, grazie alla sua innata creatività e alla sua forte passione, è riuscita a creare un abbinamento esplosivo in cucina, che si è concretizzato nella realizzazione del CP Bistrot di Taverne.

Al CP Bistrot ci si sente un po’ a casa, l’atmosfera è calda, e l’ambiente è caratterizzato da elementi rustici che sfruttano la bellezza del legno e del ferro, come tavoli e lampade, a elementi di arredo dal design più innovativo, come i divanetti neri a parete.

Dietro i fornelli, nelle cucine, lo chef Andrea Cavallasca guida una brigata, mossa dalla passione e dall’entusiasmo ed è perfettamente in grado di gestire i ritmi frenetici della sua cucina, mantenendo alti standard e riuscendo a proporre varietà e sperimentare nuovi percorsi del gusto.

È per questo che i clienti del CP Bistrot sono soddisfatti, ed escono con la pancia piena e con il sorriso dal ristorante.

Il CP Bistrot è un luogo davvero unico che si caratterizza per la qualità della sua cucina. I piatti proposti si rifanno alla tradizione mediterranea e si affiancano alla cucina gourmet. Grande attenzione è rivolta alla selezione delle materie prime e alla stagionalità delle stesse.

E se Stefania Bordogna ci racconta, quando ci stiamo per sedere al tavolo «Lasciatevi guidare in un’esperienza enogastronomica perché un buon piatto e un buon vino ben abbinati sanno regalare grandi sensazioni» noi non vediamo l’ora di assaggiare queste delizie.

Il lavoro di Stefania è la prova che on impegno e determinazione, uniti ad una imprescindibile dose di entusiasmo, si possono raggiungere traguardi importanti e trasformare un sogno in un lavoro ricco di sfide quotidiane che permetta di ottenere successi e riconoscimenti, realizzando con professionalità piatti prelibati che parlano di amore per il cibo, condivisione e fantasia.

Specialità CP Bistrot by Chef Andrea Cavallasca