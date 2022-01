Cena con l’autore all’Accademia Gourmet

Cena con l’autore, la presentazione di “Punto Pieno” l’ultimo libro di Simonetta Agnello Hornby in un evento organizzato da AVE, presentato in una location eccezionale, nelle sale de L’Accademia Gourmet, il ristorante di Filippo Cogliandro a Reggio Calabria.

Simonetta Agnello Hornby ha sempre legato la professione di avvocato e la passione per la scrittura all'impegno per sostenere le cause dei minori, le vittime di violenza domestica e gli emarginati. Nata in Sicilia ma vissuta per molto tempo a Londra, ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, il bellissimo La Mennulara, a 57 anni. I suoi libri successivi, come Boccamurata e Caffè amaro, sono diventati best seller internazionali tradotti in venticinque lingue.

Con il suo libro, Nessuno può volare, si è affacciata sulla scena letteraria per affrontare il tema della disabilità, di cui soffre anche suo figlio, e per farlo sceglie l'insolita lente della cultura, dell'arte, della storia e della loro immortale bellezza.

Il suo ultimo libro, Punto Pieno, edito da Feltrinelli, e presentato il 21 gennaio nell’insolita location del Ristorante L’Accademia a Reggio Calabria dove l’autrice firmerà le copie, è ambientato in una Palermo del 1942 dove i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del 1955. Nel libro il tempo è scandito da un viaggio a due dalla Sicilia a Londra – attraverso l’arte e l’architettura italiane ma anche gli incontri con altre persone che hanno saputo fare della loro condizione uno stimolo a vivere in modo ancora più intenso – e si traduce in una riflessione che si estende più in generale alla bellezza e al senso della vita.

Nel 2018 alla scrittrice è stato conferito il Premio “Penna d’oro” un riconoscimento della Repubblica Italiana, destinato a «coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali». Fu istituito nel 1957 in memoria di Giovanni Papini ed è stato conferito a Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Carlo Emilio Gadda, Ignazio Silone, Mario Soldati, Alberto Moravia.

Il riconoscimento è stato assegnato il 17 dicembre, nella sala Koch del Senato della Repubblica, alla presenza della Vice Presidenza del Senato Paola Taverna, e dalla giuria presieduta dal Sottosegretario all’editoria sen. Vito Crimi.

Le motivazioni:

«Simonetta Agnello Hornby è una scrittrice di grande talento, perché le sue opere, belle e significative, sono ricche di vita e di sentimenti. I personaggi creati dalla sua penna, soprattutto quelli femminili, appaiono forti, determinati e insieme capaci di emozioni intense e coinvolgenti, proprio come lei, donna ricca di talento, portatrice di tradizione, nel contempo esploratrice di luoghi e culture diverse».

L'A Gourmet L'Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro ancora una volta sceglie il connubio cultura-cibo per offrire ai suoi ospiti esperienze uniche in cui il nutrimento è doppio: intellettuale e legato ai sensi, al gusto, al piacere di cibarsi totalmente dell'intera bellezza, da un progetto di Elmar Elisabetta Marcianò il Ristorante L’Accademia Gourmet diventa una location d’arte e di cultura, dove la cucina è il regno di Filippo Cogliandro che ha fatto dei sapori e dei prodotti della Calabria la cifra della sua grande creatività, e, contrariamente alle ormai innumerevoli ondate fusion, vegane, dimostra che il vero cool è tornare alle origini, mixare dettagli di una cucina gourmet in una atmosfera calda e accogliente, dove la natura fa da base ai suoi piatti.

L’A GOURMET L’ACCADEMIA - Via Largo Cristoforo Colombo, 6, 89125 Reggio Calabria RC - www.laccademia.it

“Punto Pieno” Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Cucina e dintorni