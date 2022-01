COMO - Oggi infatti vi racconto come preparare la versione chiara dei Brownies! D’altronde da una bionda ve lo potevate aspettare! Eravate al corrente dell’esistenza di questa variante? La ricetta che vi propongo oggi dei Blondies con cioccolato bianco e noci è semplicissima!

Qual è la differenza tra Blondies e Brownies?

La sostanziale differenza tra i Blondies e i Brownies è che nei Blondies non c’è l’aggiunta della polvere di cacao. Nella ricetta troverete una combinazione di zucchero di canna e zucchero bianco semolato proprio per un effetto più chiaro. Come in ogni ricetta ti consiglio di pesare prima tutti gli ingredienti, prepararli davanti a te, per ottimizzare i tempi! In 45 minuti al massimo, compresa la cottura, saranno pronti!



Ingredienti per 15 Blondies

• 230 g burro fuso

• 250 g zucchero di canna

• 100 g zucchero semolato

• 2 uova grandi + 1 tuorlo

• 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

• 285 g farina 00

• 2 cucchiaini di amido di mais

• 1 punta di lievito per dolci

• 1 cucchiaino scarso di sale

• 115 g gocce di cioccolato bianco

• 130 g noci

Avrai bisogno di una leccarda da 33×25 cm io ho utilizzato la teglia per biscotti compresa in questo set di KitchenAid che ho inserito nel mio Amazon shop.

Procedimento

• Preriscalda il forno a 175 gradi

• Fodera una leccarda con la carta forno

• Mescola il burro fuso e lo zucchero in una ciotola

• Aggiungi le uova e l’estratto di vaniglia

• In un’altra ciotola mescola le farine, il lievito e il sale

• Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi a quelli liquidi finché non si saranno ben

assorbiti

• Aggiungi le gocce di cioccolato bianco e le noci, mescola bene

• Versa il composto sulla teglia foderata cercando di appiattirlo con una lecca pentole

• Inforna a 175 gradi per 25-30 minuti

• Fai la prova dello stecchino, non dovrà risultare completamente asciutto altrimenti i blondies si seccheranno troppo. La consistenza dei blondies all’interno deve essere leggermente “umida” cremosa, morbida. Tipo la torta caprese per intenderci. Il termine americano per esprimere questa sensazione è “FUDGY”, oppure “CHEWY”

• Sforna e lascia raffreddare, poi dividi il rettangolo in 15 quadratini!

ENJOY THE AMERICAN BLONDIES!

A proposito di Monica: Monica Rosanò, classe 1986, fotografa a food blogger. «Fotografare un piatto mi rende felice, mi perdo nella sua bellezza effimera. Dopodiché passo all’assaggio!»

Segui Monica in Instagram: www.instagram.com/momacys/

Monica Rosanò