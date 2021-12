La cucina di qualità con il pane fatto in casa

GENTILINO - Lo diceva Burt Lancaster “Io giudico un ristorante dal suo pane e dal suo caffè”. Quale citazione non fu più azzeccata aggiungiamo noi, si perché il buon pane, o meglio il pane fatto in casa sale in cattedra al Ristorante Bora da Besa, perché ogni giorno è sfornato fresco, fatto in casa insomma.

Il pane accompagna la storia dell'uomo da almeno diecimila anni. È infatti nell'era di passaggio tra Paleolitico e Neolitico (tra il 10.000 e l'8.000 a.C.) che l'uomo inizia a coltivare cereali (grano, segale, farro). ... È difficile stabilire una data esatta in cui l'uomo 'inventò' il pane. Possiamo solo immaginare l’importanza di questo alimento che accompagna un numero imprecisato di prelibatezze.

La Svizzera ha un record mondiale: quello del pane! Ce ne sono oltre duecento tipologie diverse: pani artigianali, focacce, crackers, nodini, schiacciate, rotoli, girelle, fagottini e chi più ne ha più ne metta (in forno).

Torniamo a Gentilino, dove il pane fatto in casa da gustare con le proposte culinarie dello chef Stefano Oro è un punto fermo, ogni giorno dalle mani sapienti di Paolo viene sfornato un pane molto gustoso e apprezzato dagli avventori.

Non ci resta che sederci al tavolo del ristorante Bora da Besa e assaggiare questo pane…

