Magiche porzioni natalizie

LUGANO - Anche quest’anno siamo alle porte del Natale e dei relativi ritrovi culinari. Siamo lieti di passare del tempo in famiglia con i nostri cari gustandoci le prelibatezze del periodo ma che sappiamo che non devono essere prese come abitudini quotidiane.

Per chi non vuole perdere il controllo delle porzioni ed essere in armonia con se stesso anche in queste occasioni, durante i pranzi e cene, consiglio di consumare dei mini-bis che da un lato soddisferanno il vostro palato senza rinunciare alla vostra linea, e dall’altro apprezzerete e darete soddisfazione a chi ha cucinato le prelibatezze.

Con il metodo Nutrisana, vi indico la via più semplice per non sentirvi troppo affamati per poi non abbuffarvi troppo! Consumate dunque dei piccoli pasti a porzioni ridotte ma regolari senza saltare i pasti principali.

A ogni modo, dopo le festività consiglio un piano detox per ritrovare armonia con il proprio corpo, per poi impostare un piano alimentare che ci riporti in piena forma e con il pieno di energia necessario per affrontare il resto dell’inverno.

Tanti salutari auguri di buone feste!

