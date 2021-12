LUGANO - “Una buona cena è molto importante per una buona conversazione. Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene se non si ha cenato bene. Una buona cena porta alla luce tutti i lati più teneri di un individuo. Una buona cena è uno dei trionfi della civiltà sopra la barbarie”.

Verrebbe da dire che è proprio così, e le nostre barbarie quotidiane hanno in questo periodo un nome, pandemia. Ebbene sentiamoci sollevati perché una buona cena, almeno dalle nostre parti, la si può ancora gustare, con tutti i crismi del caso ben inteso.

Lo ha confermato il celebre chef Domenico Rezza, che tra una chiacchierata dedicata alla specialità del mese (vedi video) e la situazione particolare, non ha perso il sorriso. Sarà anche merito dell’incantesimo e atmosfera che l’Antica Osteria del Porto di Lugano può regalare, noi pensiamo sia per questo.

La cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.

Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte ad una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.

Il periodo invernale poi offre delle specialità tutte da gustare, come ad esempio la Lingua di vitello con cannellini e salsa verde, presentata dallo chef nel video

Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina”.

