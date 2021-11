Il panettone di Natale è firmato GIACOMO MILANO e ETRO

Da sempre riconosciuti come due eccellenze del Made in Italy, Giacomo Milano e Etro danno vita a una collaborazione inedita in occasione delle festività natalizie, creando un panettone in edizione limitata e donando parte del ricavato a favore della ONLUS Pane Quotidiano.

Dall’incontro tra la creatività di Etro e l’expertise pasticcera di Giacomo nasce una ricetta inedita, accompagnata da un packaging esclusivo. Il dolce natalizio viene rivisitato con due ingredienti speciali, il pistacchio e l’amarena, e presentato in una scatola decorata con l’iconica stampa Paisley della Maison milanese proposta nei colori tipici del Natale.

Questo progetto non rappresenta solo un momento di convivialità, ma vuole anche essere un messaggio di calore e condivisione con i più bisognosi: per la prima volta Giacomo Milano e Etro collaborano con la Onlus Pane Quotidiano di Milano, rafforzando, con questo gesto di solidarietà, il loro legame con la città meneghina.

Il panettone, in un’edizione limitata di 250 pezzi, sarà in vendita in esclusiva sulla pagina Instagram @giacomo_milano.

Sarà inoltre presente nel menù di tutti i ristoranti del Gruppo Giacomo Milano.