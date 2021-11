Ristorante BORA DA BESA, una cucina semplice per tutti

GENTILINO - Il ristorante ha una tradizione molto lontana, punto di riferimento della zona e non solo per gustare le prelibatezze di una cucina semplice e di qualità

Per iniziare, ci raccontate qualcosa di voi e della vostra esperienza nella ristorazione

Siamo entrati nella ristorazione circa 5 anni fa acquistando il Palace Cafè, diventato poi Palace Lugano Restaurant e quest'anno il ristorante Bora da Besa a Gentilino. Ci piace viaggiare e di conseguenza andare spesso fuori a cena, dalla semplice trattoria, al ristorante pizzeria fino anche agli stellati. Da lì ci siamo detti: perché non provare anche noi ad entrare in questo fantastico mondo? Ed eccoci qua.

Come descrivete la vostra cucina e la filosofia dietro ad essa?

La nostra filosofia di cucina è molto semplice, deve rappresentarci in tutto e per tutto, prodotti freschi, piatti semplici della cucina italiana e locale e qualità del prodotto alta.

Quali sono le caratteristiche che secondo voi oggi un ristorante deve avere per soddisfare la clientela?

Le caratteristiche o meglio, LA caratteristica principale che un ristorante deve avere per soddisfare la clientela è: farli sentire come a casa.

Cosa ne pensate dell’influenza etnica che ormai esiste oggi sulle nostre tavole e nei ristoranti, dal sushi alla cucina messicana?

Credo che sia giusto offrire diversi tipi di cucine di paesi lontani. La gente deve poter assaggiare un piatto messicano senza dover andar per forza in messico se non ne ha la possibilità. Ovvio che in certi casi hanno una qualità non alta e non sempre l'esperienza ripaga.

Da dove derivano le maggiori sfide e le maggiori soddisfazioni nel vostro lavoro?

Le sfide principali per questo settore è poter cogliere le richieste del cliente e riuscire sempre ad accontentarlo nel migliore dei modi. Facendo cosi riesci a fidelizzarlo ed instaurare un feeling con esso.

Perché secondo voi un appassionato di cucina dovrebbe scegliere il vostro Ristorante?

Da noi un appassionato di cucina deve venire perchè si sentirà coccolato. Mangerà bene ed uscirà molto soddisfatto ne siamo certi.

Per concludere, in questo periodo quale cucina da Bora de Besa?

In questo periodo stiamo spingendo molto con dei piatti tradizionali e stagionali, come le pappardelle fatte in casa e funghi porcini, il nostro maialino cotto a bassa temperatura per 72 ore, servito con verdure di stagione o anche la guancia di manzo brasata. Insomma, cerchiamo di distinguerci con del nostri classici.

