Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei

Buongiorno Margarida presentati in poche righe

Sono Margarida Giovanettina nutrizionista e inventrice del marchio,metodo Nutrisana.

Cosa ami di più del tuo lavoro

Amo vedere i miei clienti soddisfatti e felici quando raggiungono i loro obiettivi prefissati e poter personalizzare un piano alimentare adeguato alla persona che ho davanti in base alle sue esigenze e stile di vita.

Hai una ricetta preferita? Quale e perché?

Ho diverse ricette a secondo della disponibilità del prodotto e della stagione perché punto tanto ad usare alimenti a km0 e non convenience food che spesso hanno delle proprietà non salutari nascoste.

Quanto è importante oggi parlare di alimentazione

L’argomento dell’alimentazione trovo che oggi sia fondamentale parlarne a fondo. Per me è il farmaco base per poter far fronte ai diversi avvenimenti a cui siano confrontati a livello, fisico e psichico.

È importante abbinare una sana alimentazione all’attività fisica?

Per poter avere degli ottimi benefici e mantenuti anche nel tempo, l’attività fisica è fondamentale.

Una dieta sana ci può aiutare a prevenire l’insorgere di patologie?

Seguire un alimentazione e sana ed equilibrata, previene delle malattie come quelle cardiovascolari e motorie.

Come funziona una consulenza nutrizionale?

Durante una consulenza viene fatta una anamnesi a 360° per fare una prima conoscenza della persona e presi dei parametri per andare a definire l’indice di massa corporeo rispettivamente il peso ideale della persona.

Siamo bombardati ogni giorno da diete miracolose, ognuna delle quali promette miracoli, ma quali sono quelle più dannose?

Le diete piú pericolose sono quelle inventate personalmente o per sentito dire, senza un consulto di una nutrizionista perché la persona non ha la conoscenza a sufficienza per capire cosa comporta come conseguenza se tralascia un macro micronutriente indispensabile per il corpo.

L’autunno è arrivato, quali consigli per arrivarci in piena forma?

È il momento buono per riniziare con alimentazione equilibrata, rifornirsi ed assumere le corrette vitamine per affrontare i mesi autunnali ed invernali. Continuare o cominciare l’attività sportiva.

Per concludere, quale sarà il cibo del futuro?

Il cibo del futuro secondo il mio modo di vedere sono prodotti a Km0 e stagionali, un ritorno al passato.

Per seguire Margarida:

Instagram: nutrisana.ch

Facebook: Nutrisana

Web site: nutrisana.ch

Margarida Giovanettina (Nutrizionista della Svizzera italiana)