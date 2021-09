Franciacorta a sostegno di Dee di Vita

BRESCIA - Un’iniziativa nata nel 2016 da una collaborazione tra la storica azienda tessile Mantero e l’Ospedale San Raffaele per la creazione di un turbante speciale dedicato a tutte le donne in cura per una patologia oncologica presso la struttura.

Il progetto, che sarà presentato in occasione del Festival Franciacorta in Cantina di settembre, vede la realizzazione da parte di Mantero di un turbante in edizione limitata dedicato a Franciacorta i cui proventi saranno destinati a una raccolta benefica che consentirà di donare turbanti alle pazienti oncologiche.

I turbanti, in twill di seta con un meraviglioso motivo a tema vendemmia e autunno, sono in vendita a partire da giovedì 10 settembre presso la sede del Consorzio Franciacorta (Erbusco - BS) ed in una serie di boutiques prestigiose della Franciacorta e di Brescia- Dafne di Rovato, La Bottega di Mariella- L’Albereta Resort di Erbusco, Five Brescia, Penelope e il Museo Mille Miglia di Brescia – oltre che sul sito mantero.com.

La madrina di questo bellissimo progetto è Nabou Thiam, giovane modella bresciana, oggi musa dei più prestigiosi brand di moda, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa e che l’obiettivo unico del fotografo Guido Taroni ha colto in un bucolico e sognante ritratto. La sua foto si andrà ad aggiungere all’attuale Mostra Fotografica Donne ConTurbanti che vede protagonisti i volti di donne vere che, grazie alla loro energia, capacità comunicativa e influenza, sono l ’emblema del coraggio e della forza che le donne scoprono di avere nei momenti di difficoltà.

La mostra verrà ospitata presso la sede del Consorzio Franciacorta e sarà aperta al pubblico dal 10 al 24 settembre. Questo evento dedicato alla bellezza e alla moda, ha al tempo stesso la potenzialità di informare le persone e sensibilizzarle ad un aiuto concreto, arricchendolo di appeal, originalità e valore sociale.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: trasmettere i valori della bellezza e della forza delle donne attraverso l’espressione creativa rappresentata in un prodotto unico e di classe e sostenere concretamente le donne in cura, per ritrovare il desiderio di prendersi cura di sé, per stare meglio con sé stesse e con chi hanno accanto.

Un grazie speciale va ad ESA – Educazione alla Salute Attiva (www.Esa-salutedonna.org) – un’ associazione femminile che dal 2007 si impegna attivamente nella sensibilizzazione alla cura del tumore al seno. Saranno le volontarie a distribuire i turbanti all’interno delle le realtà ospedaliere del territorio bresciano.

Si ringrazia inoltre la Fondazione Polli Stoppani di Bergamo che ha generosamente contribuito alla realizzazione della mostra a testimonianza delle forti sinergie di territorio.

Mantero Seta