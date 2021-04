10 gemme nascoste a Londra

Credici: c’è molto altro da vedere a Londra oltre al Big Ben, Buckingham Palace e il Tamigi. È vero che Londra ospita i monumenti più iconici d’Inghilterra, ma è anche la culla di una scena imprenditoriale creativa e fiorente, che fa sì che questa città sia piena di luoghi inaspettati e affascinanti: giardini nascosti, bar segreti, eventi esclusivi e deliziosi ristoranti sperimentali.

Una vita non sarebbe sufficiente per esplorare tutto ciò che Londra ha da offrire! Abbiamo dovuto selezionare solo 10 delle gemme nascoste di questa metropoli, ma questo elenco sarà un ottimo punto di partenza per la scoperta della City.

1. Rooftop Film Club

Andare in un cinema multisala è così mainstream! A Londra, le migliori esperienze cinematografiche prevedono sedie a sdraio, bar sul tetto e schermi all’aperto. Durante l’estate, il Rooftop Film Club si impossessa di alcuni dei migliori tetti della città, compresi i quartieri di Shoreditch, Stratford e Peckham, per proiettare i nuovi successi di Hollywood e i grandi classici del cinema.

2. Barbican Conservatory

Sapevi che c’è una foresta pluviale al coperto nascosta nel cuore di Londra? Quando la maggior parte dei turisti prende d’assalto i Kew Gardens, tu dirigiti invece al Barbican Conservatory. Qui palme e banani si innalzano da un piano terra ricoperto di cactus e laghetti di carpe koi, mentre grandi viti frondose pendono dai balconi dei piani superiori.

3. Paul Rothe & Son

In una piccola paninoteca di Marylebone, qualcuno ha scoperto il segreto per fermare il tempo. Paul Rothe & Son, gastronomia a conduzione familiare, ha aperto per la prima volta le sue porte ai londinesi nel 1900, e da allora questo negozio super instagrammabile ha mantenuto l’originario arredamento e la facciata esterna dell’epoca. L’interno è un santuario di condimenti e conserve realizzati secondo metodi antichi e artigianali. Troverai ad accoglierti imponenti pile di marmellate, oltre ai classici panini inglesi.

4. Neal’s Yard

A pochi minuti da Covent Garden, Neal’s Yard è un vicolo acciottolato meravigliosamente colorato e stravagante, nascosto nel cuore della città. Caffè, panetterie indipendenti, negozietti di prodotti biologici: ogni edificio di questo vicolo è dipinto di arancioni, blu, verdi e gialli luminosi.

5. Hook Camden

Fish’n Chips è un piatto fondamentale nella dieta inglese. Potrai godertelo in spiaggia o in una delle tante graziose città della costa inglese. Tuttavia, anche i londinesi hanno trovato valide alternative per gustarselo in città. Dirigiti a Hook Camden per un classico merluzzo con patatine fritte in pastella, oppure opta per uno dei loro piatti più creativi, con pesce fritto del sud, pancake e tacos vegani. Potrai scegliere di mangiare lì o di portarti via il cibo e gustarlo a Primrose Hill, nel vicino Regent’s Park.

6. San Dunstan nell’East Church Garden

Durante la seconda guerra mondiale, la chiesa di St Dunstan fu bombardata e lasciata in rovina. Ora, ricoperte di alberi, le rovine della chiesa formano un piccolo parco pubblico che ti regalerà scatti affascinanti per il tuo profilo Instagram: dall’alto campanile, alle antiche fontane e ai graziosi archi in pietra che un tempo contenevano finestre di vetro colorato, ora ricoperte di edera.

7. The Mayor of Scaredy Cat Town

Ogni città del mondo ha una serie di luoghi segreti in cui bere, e Londra non fa certo eccezione! The Mayor of Scaredy Cat Town è uno dei tanti speakeasy della città ed è nascosto dietro allo sportello di un frigorifero nella zona est di Londra. Come trovarlo? Vai al The Breakfast Club, dì allo staff che sei lì per vedere il sindaco e ti verrà indicato il misterioso frigorifero.

8. Piscine a cielo aperto

Hai voglia di farti una nuotata? Sarai felice di scoprire che Londra ospita molti luoghi per fare il bagno all’aperto. Per un’esperienza selvaggia, Hampstead Heath ospita diversi stagni balneari panoramici aperti al pubblico, incluso il Kenwood Ladies’ Pond che è, come suggerisce il nome, una piscina aperta solo alle donne, in cui godersi un’esclusiva nuotata in tranquillità. Se le acque verdi naturali non fanno per te, opta per le classiche piscine clorate con spogliatoi in legno in stile vittoriano. Le puoi trovare a Tooting Bec, Charlton o Brockwell.

9. The Vaults

Situato in una serie di tunnel nascosti sotto la stazione di Waterloo, The Vaults è un centro creativo e all’avanguardia che ospita alcune delle installazioni e degli eventi artistici più eccitanti e insoliti di Londra. Potresti assistere a nuovi spettacoli teatrali, goderti una serata di musica dal vivo, guardare comici emergenti perfezionare le loro battute, ballare tutta la notte a una festa a tema o persino prendere un pennello per partecipare a una mostra collettiva di pittura pubblica.

10. Dalston Eastern Curve Garden

Se avessi visto questa vecchia linea ferroviaria a Dalston, Hackney, vent’anni fa, non la riconosceresti ora. Squadre di architetti paesaggisti, insieme al consiglio comunale e ai residenti locali, hanno trasformato questa vecchia sezione in disuso in un’oasi pacifica e fiorita nel cuore di Londra. Il ricavato della caffetteria del giardino serve a mantenere lo spazio bello e pieno di vita. Troverai anche un forno che sforna ottima pizza, aperto il venerdì, il sabato e la domenica sera.

Se abbiamo risvegliato la tua voglia di visitare Londra, perché non rimanere per un periodo più lungo questa volta e fare quel corso di lingua per perfezionare il tuo inglese che hai sempre rimandato?

Scopri i nostri vantaggiosi sconti attuali e non esitare a contattarci in caso volessi ricevere un preventivo senza impegno per cominciare a sognare il tuo soggiorno linguistico londinese!

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero