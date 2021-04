Le 10 spiagge più belle di Malta

Bajja in maltese significa spiaggia e, se avete intenzione di andare a Malta tra aprile ed ottobre, sicuramente vorrete passare gran parte del vostro tempo su una delle tante bellissime bajjiet (il plurale di “spiaggia”). L’arcipelago più amato del Mediterraneo è probabilmente composto da più spiagge di quelle che riuscirete a visitare, quindi da dove iniziare? Ve lo diciamo noi, da 10 spiagge, in particolare:

1. Ramla Bay

Si trova sull’isola di Gozo ed ha una sabbia tra le più belle e fini da far scivolare tra le dita dei piedi. In maltese, la spiaggia si chiama Ramla I-Hamra, che significa Spiaggia Rossa e si addice perfettamente al colore unico della sua sabbia rosso-arancione. Se vuoi prenderti una pausa dal relax lungo la spiaggia, visita la famosa Calypso Cave, situata sulla scogliera che dà su Ramla Bay. C’è una breve camminata in salita per arrivarci, ma il panorama è davvero magnifico.

2. The Blue lagoon

L’isola di Comino ha una superficie di soli 3.5 chilometri quadrati, ma vanta un’acqua incredibilmente blu che riempirà il tuo feed di Instagram in men che non si dica. Raccomando caldamente di arrivare al mattino presto, per evitare la folla. Più tardi, esplora l’isola e i suoi angoli più segreti, luoghi perfetti per fare snorkeling: acqua cristallina e tutti i tipi di fauna marina.

3. Honodoq IHonodoq ir-Rummien

In italiano significa fossa dei melograni e si trova a sud di Gozo, quindi ti converrà tenere la fotocamera a portata di mano per immortalare qualche veduta mozzafiato di Comino. Per via delle sue acque trasparenti e delle grotte naturali che la circondano, Honodoq ir-Rummien è un luogo gettonato per nuotare, immergersi e fare snorkeling. Lungo la costa, troverai le antiche saline romane, perfette per una lezione di storia mentre si prende il sole.

4. Anchor Bay

Si trova nell’area nord-ovest dell’isola di Malta ed è più conosciuta per via del Paese di Braccio di Ferro che per la spiaggia: Anchor Bay è stato il set del musical del 1980 su Braccio di Ferro (“Popeye”) con Robin Williams e da quel momento è diventata una enorme attrazione turistica. Di solito la spiaggia non è affollata come le altre, ma le scogliere, i massi e le grotte dell’area la rendono perfetta per nuotare e fare immersioni.

5. Golden Bay

Di solito, quando si mette la parola golden (cioè “d’oro”) davanti ad un’altra, si vuole farla sembrare più esclusiva o di lusso; come una matita dorata o un guinzaglio dorato. Beh, aggiungere solo la parola “golden” non rende giustizia a questa spiaggia. Se avessimo scelto noi il nome, l’avremmo chiamata “La Spiaggia più Bella in Assoluto di Malta”. (Ma non è toccato a noi, purtroppo).

6. Dwejra Bay

Tornando a Gozo, uno dei suoi luoghi più famosi è la Azure Window: una grande formazione rocciosa in mezzo al mare che ricorda molto una finestra. Quello che però le persone non sanno, è che proprio nei pressi della “finestra” c’è una piccola zona ideale per una bella nuotata. È un po’ nascosta, ma ti basterà seguire i sub che approfittano di questa profonda piscina per le loro immersioni.

7. Mgarr ix-Xini Beach

È una spiaggia piccola ma pittoresca, lungo una piccola insenatura ed una vallata naturale dalle ripidi pendici. La spiaggia di Mgarr ix-Xini si trova a Gozo ed è una delle più isolate: perfetta per un po’ di pace e tranquillità. Non dovrebbe sorprendere, ma troverai anche un’acqua cristallina, altre opportunità per fare snorkeling ed altrettanta fauna marina. (Se non ti colpisce questo: ti potremmo incuriosire con delle scalate sulla roccia con tanto di belvedere?)

8. Paradise Bay

Se sei alla ricerca di un paradiso, allora puoi smettere di cercare: Paradise Beach ha questo nome per una ragione e la spiaggia offre panorami meravigliosi, grotte naturali ed altre meraviglie che potrai condividere sul vostro feed Instagram. I maltesi hanno anche installato delle reti contro le meduse, così potrai nuotare senza preoccupazioni, per un’esperienza ancora più divertente. Se dopo essere stato ammollo per tutta la giornata ti ritroverai con la pelle bella rugosa, fai un paio di escursioni per esplorare i paradisiaci dintorni.

9. Ghajn Tuffieha

Se ami le spiagge incontaminate con sabbia, allora ecco il tuo posto ideale: detta anche Riviera, Ghajn Tuffieha è situata vicino a Golden Bay ed è accessibile solo da una ripida rampa di scale (quasi 200 scalini!), ma ne vale davvero la pena! Si tratta di un’altra cala mozzafiato, perfetta per qualsiasi attività collegata all’acqua ed al relax: molti turisti vengono per fare surf e restano per i tramonti mozzafiato.

10. Mellieha Bay

Vuoi altra sabbia? Allora dirigi la tua attenzione sulla più ampia e forse più popolare spiaggia sabbiosa di Malta: Mellieha Bay, nota anche come Ghadira Bay, che offre acque poco profonde, perfette se ami passeggiare e bagnarti con l’acqua alle caviglie. Se vuoi fare qualche attività di terra, dai un’occhiata alla vicina Riserva Naturale di Ghadira, che ospita piccoli mammiferi, rettili ed uccelli di ogni specie.

Abbiamo stuzzicato la tua voglia di mare cristallino, spiagge da sogno e sole cocente? Malta ti aspetta!

Non c’è niente di meglio del combinare una vacanza balenare con un ripasso del proprio inglese, per tornare al lavoro (o sui banchi di scuola) dopo le ferie, abbronzati e acculturati.

Scopri quali sconti vantaggiosi ci sono al momento e non esitare a contattarci in caso volessi ricevere un preventivo senza impegno per cominciare a farti un’idea dei costi o la nostra brochure gratuita.

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero