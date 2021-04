12 espressioni sulla primavera da tutto il mondo

Questo periodo dell’anno ci fa immergere in nuovi inizi, canti di uccelli e coniglietti di cioccolato. I tedeschi l’hanno chiamata “Frühlingsgefühle” (la febbre di primavera), gli italiani parlano della primavera come la stagione dell’amore e gli inglesi annunciano di sentirsi “pieni delle gioie della primavera”.

Nello spirito di crescita e sentimento gioioso di questa stagione, ecco 12 modi di dire, detti e proverbi da tutto il mondo per sviluppare le tue abilità linguistiche primaverili e celebrare la stagione.

1. Inglese – “April showers bring May flowers.”

In Inghilterra, questa frase viene pronunciata per incoraggiare gli spiriti positivi nonostante il clima inglese a volte difficile. La pioggia può scendere ancora ora, ma in seguito renderà tutto molto più bello.

2. Tedesco – “April, April, der macht was er will”

Significa “Aprile, Aprile, fa quello che vuole”. Questo lamento sull’imprevedibile clima di Aprile ci dice che tutto ciò che possiamo fare è accettare il suo atteggiamento instabile fino alla fine del mese. Preparati al sole, alla pioggia, alle nuvole e a qualsiasi altra cosa Aprile desideri fare, il tutto in un solo giorno.

3. Francese – “En avril, ne te découvre pas d’un fil”

Significa “Ad Aprile, non ti scoprire”. È simile all’affermazione britannica “Ne’er cast a clout til May be out“, che significa essenzialmente che non dovresti ancora metter da parte i tuoi caldi vestiti invernali.

Tieni a bada la febbre da primavera e non rimpiazzare ancora i maglioni con i leggeri vestiti floreali: potresti averne ancora bisogno.

4. Spagnolo – “Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.”

Anche gli spagnoli condividono la stessa idea dei francesi riguardo al guardaroba di questo periodo dell’anno: “Fino al 40 maggio, non toglierti il vestito”. In spagnolo, la rima “Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo” incoraggia una dose di cautela nello scoprirsi, nonostante il sole esca fuori per ingannarci sul fatto che la bella stagione sia arrivata.

5. Portoghese – “Em Abril águas mil”

Questa espressione portoghese si traduce letteralmente in “Ad Aprile [ci sono] un migliaio di acque”.

Anche se si dice che la soleggiata primavera inizi a marzo, il mese di aprile in Portogallo è spesso pieno piogge intense, come se dal cielo si riversassere acqua come fosse di fiumi, laghi e oceani.

6. Italiano – “La primavera è la stagione dell’amore”

Considerata una delle stagioni più gloriose in Italia, la primavera porta le api sugli alberi in fiore, giorni più lunghi e più caldi e, se sei fortunato, il caldo può persino invogliarti a mangiare un gelato (o due).

7. Olandese – “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”

Significa “Una nuova primavera, un nuovo suono”. Ogni anno in primavera, gli uccelli che cantano sui nostri balconi ci incoraggiano a chiudere Netflix e goderci il clima, ma, ogni volta che la bella stagione arriva, si presenta nella sua unicità – animali che erano in letargo prima, suoni di diversi stormi di uccelli e nuovi fiori che spuntano nei prati. Questa bellissima espressione olandese ci ricorda di sfruttare le

nuove opportunità e le novità della vita.

8. Arabo – الربیعیدكطبولة

La primavera ci fa sempre sapere quando è arrivata. Inizi a sentire gli uccelli e le api e vedere che persone di ogni parte del mondo iniziano a godersi le passeggiate pomeridiane. Questo detto arabo “La primavera batte i suoi tamburi” umanizza la Primavera come un essere musicale che ci risveglia e richiede la nostra attenzione.

9. Giapponese – “Shunsho ikkoku, atai senkin.”

“Mezz’ora in una sera di primavera vale mille pezzi d’oro.” La luce del tramonto delle sere di primavera sembra accendere il cielo, tingendolo di rosa, viola e oro. Questa espressione giapponese descrive come questi piccoli momenti di bellezza saranno sempre più preziosi di qualsiasi oggetto materiale, specialmente dopo mesi di giorni più brevi e temperature più fredde.

10. Russo –Ласковое слово, что солнышко в ненастье

Questo proverbio russo significa “Una parola gentile è come un giorno di primavera”. Proprio come la primavera spinge fuori nuovi fiori con una luce solare delicata, complimenti cordiali e parole piacevoli potrebbero far sbocciare magnifiche nuove relazioni con gli altre persone.

11. Mandarino – 春兰秋菊 (chūn lán qiū jú)

A differenza di altre espressioni sulla primavera, questa non suggerisce che la primavera sia il mese più splendido dell’anno. Invece, ci ricorda l’innata bellezza di ogni stagione. Il detto si traduce letteralmente in “In primavera ci sono orchidee, in autunno ci sono crisantemi”. Il volto di ogni stagione è abbellito con le sue caratteristiche, quindi ricordiamoci di essere grati per ogni momento.

12. Coreano – 꽃샘추위 (got-sem-chu-ui)

Questa frase poetica è tradotta direttamente come “il freddo invidia il fiore”. La primavera è il momento in cui l’inverno vorrebbe rimanere ma sa che deve andare. È invidioso dell’arrivo dei bei petali dei fiori perché annunciano il passare del tempo e l’arrivo di un clima più caldo, pieno di bellezza e di vita.

