3 motivi per iniziare a pianificare il tuo prossimo viaggio studio

Negli ultimi mesi, la vita come l’abbiamo conosciuta è cambiata radicalmente. La maggior parte di noi si trova a casa a lavorare, a studiare, a riposare, o anche a intraprendere un hobby che avevamo abbandonato a causa del trambusto della routine quotidiana. Questi tempi incerti, tuttavia, possono anche offrire opportunità di crescita, di reinvenzione di sè stessi e di avanzamento.

Investire nella propria istruzione e imparare cose nuove è sempre una scommessa sicura, anche in un futuro incerto. A poco a poco, inizieremo a tornare alla normalità e ci prepareremo ad affrontare le nuove sfide che ci attendono a scuola, all’università o nella nostra carriera. Ecco tre buoni motivi per cui dovreste iniziare a pianificare la vostra prossima vacanza studio ora.

1. Ti distinguerai dalla massa

In questo mondo globalizzato e, in particolare, in un mercato del lavoro competitivo, ci sono alcune competenze che sono vitali se vuoi distinguerti e ottenere il posto di lavoro che desideri; una di queste è la capacità di parlare correntemente l’inglese e, possibilmente, altre lingue. I datori di lavoro sono alla ricerca di persone che hanno studiato all’estero, poiché ciò dimostra il tuo desiderio di imparare, di

andare oltre e di raggiungere gli obiettivi prefissi.

Le persone che parlano correntemente almeno l’inglese (ma sempre più spesso lingue come il mandarino, il tedesco o il francese) sono interessanti sul mercato del lavoro, soprattutto per posizioni in aziende multinazionali e per lavori che prevedono viaggi all’estero. Poter parlare una lingua straniera potrebbe anche aiutarti a ottenere una promozione o guadagnare di più.

2. Puoi definire le tue competenze e diventare indipendente

Studiare all’estero apre le porte a infinite possibilità. Allarga i tuoi orizzonti, ti permette di imparare una nuova lingua e di sperimentare una nuova cultura e, al tempo stesso, di conoscere meglio te stesso.

Inoltre, aumenta la tua capacità di essere indipendente e ti dà l’opportunità di entrare in contatto con persone di tutto il mondo.

Non solo un vacanza studio all’estero può permetterti di cambiare prospettiva, ma può anche trasformare il tuo futuro accademico e metterti sulla strada di una carriera internazionale.

3. Avrai un’obiettivo chiaro per il futuro

Prendere in mano la situazione e pianificare il proprio futuro è fondamentale, soprattutto quando il futuro è incerto. Pianificare il futuro può essere un elemento vitale per la tua felicità, e tutti abbiamo bisogno di qualcosa di entusiasmante verso cui guardare.

Definisci quale lingua vuoi imparare e fai un elenco dei paesi in cui si parla quella lingua. Quale posto ti conviene di più? Vuoi esplorare la grande città o la campagna? Fai una ricerca sul costo della vita, sulla qualità della vita e sulle attività nelle destinazioni che sogni di visitare. Trovale su una mappa, cerca immagini, guarda i video e visualizza te stesso in quel luogo.



Cogli l’opportunità di investire in te stesso e sulle tue competenze linguistiche e inizia a pianificare un viaggio studio all’estero. Oltretutto, prenotare in anticipo ti da la possibilità di usufruire di sconti speciali o di essere selezionato per una borsa di studio!

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero