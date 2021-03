I benefici del bilinguismo

Ampliare le proprie conoscenze linguistiche (o quelle dei propri figli) apporta, oltre ai benefici di imparare a comunicare in una nuova lingua, alcune interessanti ricompense cognitive che durano per tutta la vita.

Per quel che riguarda i bambini in particolare, le capacità che acquisiscono durante l’apprendimento di una lingua possono dimostrarsi determinanti durante la crescita per diventare cittadini globali e avere un futuro internazionale di successo. Alcune tra queste sono empatia, flessibilità e intelligenza culturale.

Il bilinguismo ed il cervello

A prescindere dalla sua lingua operativa, il cervello umano è un organo altamente complesso. Mentre prima il bilinguismo era percepito negativamente, ora i vantaggi derivanti dall’apprendimento di una lingua sono diventati ben noti e numerose ricerche lo confermano di continuo.

I ricercatori hanno scoperto che il cervello bilingue è più flessibile e adattabile, specialmente quando invecchia. I loro cervelli mostrano anche un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale dorsolaterale, la parte del cervello che si occupa delle funzioni esecutive, permettendo loro di organizzare informazioni contrastanti, concentrarsi e risolvere problemi in modo più efficace.

Inoltre, più studi hanno dimostrato che i bambini bilingue hanno una flessibilità cognitiva maggiore nel completamento di esercizi mentali e che gli adulti bilingue che parlano regolarmente e passano velocemente da una lingua all’altra, sono mentalmente più svegli.

Imparare una lingua e altre competenze vitali

Oltre ai benefici cognitivi, imparare un’altra lingua aiuta i bambini a sviluppare altre competenze chiave. È stato dimostrato che i bambini multilingue sono più empatici e hanno migliori capacità di interpretazione e comunicazione, dovuto al fatto che i bambini bilingue devono continuamente interpretare le intenzioni e le prospettive differenti degli altri a seconda della lingua utilizzata.

I benefici dell’avere eccellenti capacità interpersonali vanno ben oltre l’area di ricerca, ovviamente: sono essenziali per comprendersi l’uno l’altro, lavorare in modo efficace e in ultima analisi, per avere successo.

La connessione culturale

Non c’è nemmeno bisogno di dire che parlare due o più lingue dà una marcia in più ai bambini e ai giovani, ma in un mondo in cui si stima che metà della popolazione sia bilingue, parlare solo una lingua non è forse addirittura uno svantaggio culturale?

Molti studi hanno confermato che le persone bilingue hanno una mentalità più aperta e sono più sicuri a livello culturale; entrambe le capacità sono essenziali per avere successo in ambienti di lavoro sempre più internazionali e per sentirsi a proprio agio in un mondo in continuo cambiamento. Infatti, bambini e giovani multilingue troveranno molto più semplice lavorare con persone con sociali e culturali background differenti: la vera intelligenza culturale è fondata sull’apprezzamento e la comprensione di altre culture e altri modi di pensare e agire.

Le lingue sul lavoro

Le lingue al giorno d’oggi sono fondamentali nel lavoro mondo del lavoro, rendendo le competenze linguistiche una discriminante chiave tra i candidati per la maggior parte dei mestieri. Dal momento che i progressi tecnologici permettono a sempre più aziende di fare affari a livello internazionale, le persone che conoscono la lingua locale, come del resto un ottimo livello di inglese, sono necessarie per far funzionare il business.

Una comunicazione multilingue efficace e apre a nuove opportunità dato che lavori e progetti diventano sempre più globali, ma c’è anche un tangibile beneficio a livello finanziario di parlare più di una lingua: le competenze linguistiche di tedesco ad esempio, possono contribuire ad un incremento del salario del 3,8% e un aumento dello stipendio pari a 128.000$ in tutta la tua vita.

Morale della favola

Imparare una lingua è utile e sotto molti aspetti essenziale per il proprio sviluppo personale e per il futuro successo dei giovani. Le competenze regalate dal bilinguismo sono attraenti per chiunque ma in particolar modo per chi sognano di fare carriera, vivere e viaggiare all’estero o in una realtà multiculturale.

Magnifico, vero? Sappi che non è mai troppo tardi per imparare le lingue! Scopri tutti i nostri corsi di lingua e programmi per studiare all’estero personalizzabili a seconda dei propri obiettivi e adatti ad ogni tipo di studente. Richiedi la nuova brochure per saperne di più.

Articolo a cura di EF Ticino – Soggiorni linguistici all’estero