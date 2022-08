Il chip di Intelligenza Artificiale che si può riconfigurare

Un team di ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha progettato un innovativo chip di Intelligenza Artificiale che si può riconfigurare grazie a un particolare design ispirato ai mattoncini Lego. L’obbiettivo dei ricercatori è quello di rendere un vago ricordo la necessità di cambiare ogni volta dispositivi elettronici come smartphone o pc per sostituirli con nuovi modelli. La ricerca, pubblicata su Nature Electronics, promette infatti lo sviluppo di nuovi chip per l’Intelligenza Artificiale che, proprio come i mattoncini Lego, possono agganciarsi ai processori esistenti, aggiornarli e, in questo modo, ridurre i rifiuti elettronici.