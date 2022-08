Creata una pelle umana vivente per rivestire i robot bioibridi

In effetti, al momento del test, il dito è stato in grado di piegarsi e allungarsi senza che il rivestimento si rompesse. La pelle ha mostrato di possedere anche proprietà rigenerative dato che, quando è stata tagliata, è stato sufficiente applicare una benda di collagene e questa si è gradualmente “fusa” con i tessuti circostanti, andando così a rimarginare la ferita. Questa pelle per robot potrebbe essere realizzata in diverse tonalità aggiungendo i melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle. Tuttavia, è ancora molto fragile e, non essendo irrorata di sangue e altri liquidi, va mantenuta continuamente umida per evitare che si secchi e si rompa.