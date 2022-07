Una pellicola gel a basso costo per produrre acqua nel deserto

Il funzionamento del gel è relativamente semplice. La struttura porosa della gomma di konjac aiuta a catturare l’umidità dall’aria mentre la cellulosa, ingegnerizzata per essere termoreattiva con interazione idrofobica, la rilascia immediatamente appena si scalda. L’insieme di questi due elementi fa sì che l’intero processo venga realizzato con pochissimo consumo di energia. La pellicola è flessibile e può essere modellata in una varietà di forme e dimensioni, a seconda delle esigenze dell’utente. «Il gel impiega 2 minuti per fissarsi in modo semplice (in uno stampo). Quindi, ha solo bisogno di essere liofilizzato e può essere staccato e utilizzato subito dopo», ha spiegato Weixin Guan, tra i partecipanti alla ricerca.