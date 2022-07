Frontier: il supercomputer più potente del mondo

Hpe ha realizzato Frontier a partire dai supercomputer Cray Ex. Il sistema, infatti, è costituito da 74 cabinet Hpe Cray Ex, ciascuno con un peso di oltre 3.600 kg. Ciascun nodo contiene un processore Amd Epyc di terza generazione ottimizzato a 64 core e quattro acceleratori Amd Instinct MI250x con 128 GB di memoria HBM e 512 GB di RAM DDR4, per un totale di 9.408 Cpu e 37.632 Gpu nell’intero sistema. Il tutto è collegato attraverso 144 km di cavi di rete Hpe Slingshot studiati per sopportare carichi di lavoro maggiori e ad alta intensità di dati.