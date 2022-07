ISU-SIDI: nasce la più grande piattaforma al mondo per la formazione nell’industria dello spazio

L’International Space University (ISU) si appresta ad entrare nel mondo della formazione online per ampliare la propria offerta formativa a sempre più persone che ambiscono a diventare professionisti e imprenditori nell’industria spaziale. Grazie alla partnership con la School of Disruption dello Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI), infatti, questa evoluzione digitale si concretizzerà in una piattaforma di e-learning in grado di offrire corsi sulle tecnologie e i trend emergenti relativi al settore spaziale.

Questa importante partnership nasce in seguito al successo del workshop di Space Architecture & Design tenutosi lo scorso aprile in presenza a Illkirch-Graffenstaden, in Francia. Durante il workshop gli studenti della School of Disruption e dell’ISU hanno lavorato per 10 giorni allo sviluppo di veri progetti spaziali, confrontandosi con le sfide concrete che la colonizzazione spaziale comporta. Gli studenti sono stati guidati nel loro processo creativo dagli Space Architect Barabara Imhof e René Waclavicek. Nella versione digitale sulla School of Disruption, il corso ha raggiunto ormai più di 1.000 iscritti da tutto il mondo.

I corsi online sulla piattaforma sono completamente on demand e sono stati strutturati per dare la possibilità di muovere i primi passi all’interno dei topic riguardanti lo spazio. Proprio come il settore spaziale, che è caratterizzato da una forte interdisciplinarità, allo stesso modo i corsi toccheranno i principali ambiti dell’esplorazione spaziale e della vita su altri pianeti. Ad esempio, alcuni corsi già attivi sulla piattaforma sono quelli di Space Entrepeneurship, Human performances in space, Space Architecture & Design, Space Biotechnology, Space Law, mentre altri arriveranno nei prossimi mesi. Tutti i relatori dei corsi, poi, sono esperti di livello internazionale, con una vasta esperienza nel settore.

Di fatto, quindi, questa partnership tra l’ISU e il SIDI dà vita alla più grande piattaforma al mondo di educazione online dedicata allo spazio, uno strumento dal potenziale davvero enorme in termini di formazione professionale per chi intende operare concretamente nella space economy. Si tratta di un obiettivo ambizioso e in perfetta coerenza con la mission di entrambi gli istituti, ovvero democratizzare l’accesso all’innovazione tecnologica e contribuire ancora di più al raggiungimento del traguardo della frontiera della vita nello spazio.

Per quanto riguarda gli obiettivi del futuro, l’ISU e il SIDI hanno deciso di estendere la partnership anche ad altri workshop in presenza, che saranno organizzati sia nella sede dell’ISU di Strasburgo che in altre città del mondo. Inoltre, la collaborazione verterà anche su altri importanti progetti di ricerca aperti a tutta la community del MSS (Master of Space Studies) e dei corsi online.