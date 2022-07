Un nuovo sistema di ricarica wireless delle auto elettriche in movimento

A oggi, la tecnologia della ricarica a induzione in movimento DWPT, che sfrutta delle bobine sistemate sotto l’asfalto in grado di trasferire energia direttamente ai veicoli mentre sono in movimento, non richiedendo l’uso di cavi esterni, ha un costo di realizzazione pari a 1,2 milioni di euro a chilometro, ma il costo varia in relazione alla potenza che si vuole fornire alle spire elettriche. Sulle vetture deve essere montato una sorta di ricevitore capace di trasferire l’energia proveniente dal manto stradale, ma l’aspetto interessante è che tutte le auto elettriche possono essere adattate per poter sfruttare questa nuova forma di ricarica.