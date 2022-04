Una stampante 3D velocissima, precisa ed economica

PECHINO - Anker, azienda cinese nota nel campo dei caricatori e accessori per smartphone, ha deciso di entrare nel mercato della stampa 3D e lo ha fatto con AnkerMake M5. Si tratta di un modello che mette sul piatto prestazioni e caratteristiche di livello superiore alla media a un prezzo decisamente contenuto. La stampante 3D è finanziata tramite il sito di crowdfunding Kickstarter e ha già raccolto quasi 2,5 milioni di euro su un obiettivo di 45 mila euro.

AnkerMake M5 promette di essere la prima stampante 3D da casa priva di complicazioni e di tutti gli effetti indesiderati delle normali stampanti. Il primo punto forte riguarda la velocità e la semplicità dell’assemblaggio una volta tolta dalla scatola. Secondo Anker, infatti, in circa 15 minuti si uniscono le due parti che la compongono, si fissano otto viti, si collegano due cavi usb type-c e si può subito iniziare a stampare i modelli in formato Gcode da computer o app dedicata.

In modalità standard AnkerMake M5 stampa a 250 mm/s, una velocità 5 volte superiore alla media della categoria, e garantisce un’accelerazione di 2.500 mm/s2. Dalle informazioni contenute sul sito di lancio si capisce che l’azienda ha lavorato soprattutto sulla velocità di movimento del piatto, con una doppia cinghia e motori ad altissima precisione. Tra le caratteristiche tecniche più importanti si può trovare un volume di stampa che misura 235 x 235 x 250 mm, un livellamento automatico a 49 punti (7 x 7), il ripristino automatico in caso di interruzione di corrente e un piano di stampa magnetico che rende più semplice piazzare e rimuovere le creazioni assieme a una base in lega di alluminio che aumenta la stabilità.

AnkerMake M5 è dotata, di default, di una webcam (1080p e 30 fps) con intelligenza artificiale che consente di monitorare la stampa da remoto e di registrare video, anche timelapse, per eventuale pubblicazione online. La parte più utile è tuttavia quella legata alla computer vision: la camera è infatti in grado di capire se il pezzo che si sta stampando sta venendo esattamente come dovrebbe oppure se ci sono problemi comuni come la rottura del filamento o l’ostruzione degli ugelli, caso in cui può decidere di mettere in pausa la stampa avvisando l’utente con una notifica. Altre caratteristiche rilevanti sono i controlli touch integrati e la connettività con il cloud.

Anker ha deciso di interessarsi al mercato delle stampanti 3D perché ha ravvisato non solo una grande opportunità, ma anche enormi margini di miglioramento. “La stampa 3D può essere lenta, ingombrante e difficile da comprendere. AnkerMake si impegna a eliminare questi punti deboli in modo che artisti, inventori, hobbisti e appassionati di fai-da-te possano trarre vantaggio da uno strumento più pratico per dare vita alle loro creazioni”, ha affermato Steven Yang, CEO di Anker Innovations. L’azienda cinese ha dichiarato che le prime spedizioni dell’innovativa stampante 3D inizieranno nel mese di novembre di quest’anno.

