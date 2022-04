Sky Yacht: navigare sia in cielo che in mare a zero emissioni

Volgere lo sguardo al passato potrebbe esserci d’aiuto per trovare una soluzione per navigare in mare e in cielo senza emissioni di sostanze inquinanti. A questo proposito, lo studio Lazzarini Design, con sedi in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato il progetto “Sky Yacht”, il concept futuristico di un panfilo volante sostenuto da due dirigibili lunghi 150 metri pieni di elio e, pertanto, in grado di viaggiare in maniera totalmente sostenibile.

Nello specifico, Sky Yacht consente di spostarsi sia in acqua che in aria, è dotato di otto motori elettrici controrotanti alimentati da batterie superleggere e pannelli solari. Quando è completamente rifornita, l’aeronave può volare per più di 48 ore a zero emissioni a una velocità di 60 nodi (69 miglia orarie, 111 km orari) e procedere tranquillamente sull’acqua a una velocità di cinque nodi (5,7 miglia l’ora, 9,2 km orari). Sarà costruita interamente in fibra di carbonio, un materiale tanto resistente quanto leggero.

La struttura centrale di Sky Yacht è costituita da uno scafo a forma di siluro lungo 80 metri. Questo è collegato ai due dirigibili tramite otto piccoli ponti in carbonio (quattro per lato) che mantengono l’intero corpo abbastanza rigido in assetto di volo e consentono all’aeromobile di atterrare con grande stabilità. I due aerostati possono immagazzinare fino a 400.000 metri cubi di gas elio compresso, che servono per mantenere la nave sospesa in aria, e sono divisi in serbatoi ad alveare per garantire l’isolamento ermetico di ogni compartimento stagno.

Nella parte inferiore, i due dirigibili hanno una base gonfiabile che consente alla barca/jet di navigare anche sulla superficie dell’acqua. Il principio è lo stesso delle scialuppe di salvataggio delle imbarcazioni, ma in questo caso i blimps sono riempiti anch’essi di elio che può essere rilasciato durante il decollo dalla superficie del mare, di un lago o di un fiume di ampia portata. Questa soluzione creerà una sorta di depressurizzazione sulla superficie dell’acqua, aiutando così il distacco dell’aeronave dalla superficie liquida.

Sky Yacht può accogliere un totale di 22 ospiti in 11 cabine, di cui cinque alloggiamenti per ciascun lato e una suite principale nella zona centrale destinata all’armatore, che può godere tra l’altro di una vista a 360 gradi del panorama terrestre e di quello del cielo soprastante. La zona principale incorpora anche un ampio salone destinato ad area pranzo e cena.

Al momento, Sky Yacht è soltanto un concept utile ad abbracciare un’idea alternativa di trasporto volante e sostenibile nel futuro. A ogni modo, Lazzarini ha promesso che il modellino di un prototipo in scala solcherà i cieli nei prossimi mesi, e che una serie di modelli di varie lunghezze sono attualmente in fase di progettazione.

