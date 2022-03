L’innovativo sistema fotovoltaico Smartflower

Smartflower è un impianto fotovoltaico all-in-one di ultima generazione, intelligente e completamente autonomo, che presenta un innovativo design a forma di fiore. Per il suo funzionamento, infatti, trae ispirazione dal mondo della natura, in particolare dai girasoli, in quanto i pannelli che rappresentano i petali del fiore girano inseguendo il sole per tutto il giorno. Questa innovativa tecnologia è stata lanciata sul mercato dalla Smartflower Energy Technology, una società austriaca che ha voluto risolvere alcuni problemi dei pannelli fotovoltaici tradizionali.

Il termine Smartflower indica il design di questo impianto solare a forma di fiore. Le celle solari sono disposte su singoli “petali” che si aprono all’inizio di ogni giorno, proprio come un fiore. Dopo il tramonto i petali si piegano e inizia un processo di autopulizia. Il sistema contiene un tracker a doppio asse che consente ai petali di seguire il sole attraverso il cielo per tutto il giorno. Grazie a questa capacità di tracciamento, Smartflower può assorbire un quantitativo maggiore di energia solare e quindi produrre molta più elettricità rispetto a un sistema di pannelli solari classici di dimensioni simili, cioè il 40% in più.

L’impianto è alto circa 5 metri, è dotato di 12 petali per un’estensione complessiva di 9 metri quadrati e produce 2,5 kW di elettricità. Sebbene attualmente sia disponibile una sola versione di fiore solare, la società austriaca ha in programma due modelli aggiuntivi con nuove funzionalità: Smartflower PLUS, che avrà gli stessi vantaggi della versione standard oltre a una batteria integrata che fornirà da 6 a 13 kWh di accumulo di energia, e uno Smartflower con ricarica integrata per auto elettriche nel mercato statunitense. Il costo di installazione può variare dai 25.000 a 30.000 dollari.

Smartflower presenta diversi vantaggi. Dispone di una funzione autopulente che garantisce che lo sporco sui pannelli non causerà una riduzione della produzione di energia. È autonomo, nel senso che l’installazione richiede solo due o tre ore e lo smontaggio è altrettanto facile, consentendo il trasporto in un’altra sede. Il sistema consente ai pannelli solari a forma di petalo di muoversi sia in senso orizzontale che verticale e ciò permette loro di seguire perfettamente la posizione del sole. La presenza di un comando astronomico, poi, fa sì che il sole sia rilevato anche se il cielo è coperto da nuvole. Inoltre, l’impianto prevede alcuni sensori deputati a controllare la velocità del vento, in modo da non recare danni se questo aumentasse troppo.

Smartflower è stato inizialmente progettato per l’uso nelle famiglie europee che, secondo il sito web dell’azienda, consumano circa 3.500 kWh ogni anno. Il prodotto è pertanto destinato a soddisfare tale livello di domanda di elettricità in quanto, a seconda del luogo, Smartflower può produrre da 3.400 a 6.200 kWh all’anno. Questo innovativo impianto fotovoltaico, quindi, potrebbe rappresentare un’ulteriore alternativa green per la lotta i cambiamenti climatici.

AvanTi