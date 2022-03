Creato per la prima volta un nuovo oggetto quantistico

Gli scienziati dell’Università di Chicago sono stati in grado di creare in ambienti di laboratorio un nuovo tipo di oggetto quantistico chiamato “muri di dominio”. La scoperta potrà aiutare i ricercatori a gettare nuova luce su diverse aree della meccanica quantistica, tra cui l’elettronica quantistica, la memoria quantistica e il comportamento delle particelle esotiche. La ricerca, condotta nel laboratorio del Prof. Cheng Chin, è stata pubblicata sulla rivista Nature.

Mentre stavano effettuando uno dei loro esperimenti, gli scienziati di Chicago hanno notato uno strano evento negli atomi a temperature estremamente basse. Nelle giuste condizioni, gruppi di atomi possono separarsi in domini e formare un “muro” all’incrocio in cui si sono incontrati. «È un po’ come una duna di sabbia nel deserto, è fatta di sabbia, ma la duna agisce come un oggetto che si comporta in modo diverso dai singoli granelli di sabbia», ha affermato Kai-Xuan Yao, fisico dell’Università di Chicago e primo autore dello studio.

Ci sono state precedenti ricerche sui muri di dominio, ma fino ad oggi gli scienziati non erano mai stati in grado di crearli a piacimento in laboratorio. Ora che i fisici dell’università di Chicago hanno individuato la ricetta per realizzare e studiare da vicino le pareti, hanno osservato comportamenti sorprendenti. Ad esempio, si è scoperto che questi muri di dominio si comportano come un oggetto quantistico indipendente, e non necessariamente nel modo in cui gli scienziati si aspetterebbero che lo facciano.

Questi muri di dominio, in effetti, fanno parte di una classe nota come fenomeni “emergenti”, in cui le particelle che si uniscono insieme sembrano seguire nuove leggi della fisica rispetto alle particelle che operano da sole. Una delle osservazioni insolite fatte dal team è il modo in cui le pareti del dominio reagiscono ai campi elettrici, qualcosa che avrà sicuramente bisogno di ulteriori studi per essere capita bene. Per ora, il solo fatto di essere in grado di produrre e manipolare questi muri è già di per sé un passo avanti fondamentale.

La scoperta risulta importante perché potrebbe fornirci una maggiore conoscenza su un insieme di leggi chiamate “teoria di gauge dinamica”, che descrive altri fenomeni emergenti nei materiali così come nell’Universo primordiale, dove gli stessi fenomeni probabilmente tenevano insieme particelle che una volta erano raggruppate e alla fine si sono espanse per formare galassie, stelle e pianeti. Inoltre, una volta compreso di più su come i muri di dominio possono essere controllati, si potrebbero aprire opportunità per nuove tecnologie quantistiche.

«Potrebbero esserci applicazioni per questo fenomeno in termini di creazione di materiale quantistico programmabile o processori di informazioni quantistiche: può essere utilizzato per creare un modo più robusto per archiviare informazioni quantistiche o abilitare nuove funzioni nei materiali. Ma prima di poterlo scoprire, il primo passo è capire come controllarli», ha dichiarato Chin.