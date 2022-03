Meta sta sviluppando un Supercomputer AI per il Metaverso

Meta, il colosso al quale fanno capo Facebook, Instagram e Whatsapp, secondo quanto annunciato da Mark Zuckerberg, sta realizzando il suo nuovissimo Supercomputer per l’Intelligenza Artificiale.

La macchina si chiama AI Research SuperCluster, o RSC, e quando sarà ultimata, probabilmente entro la metà di quest'anno, sarà il più potente computer mai realizzato al mondo. Sarà destinato allo sviluppo dell’AI di prossima generazione e aiuterà anche la realizzazione del Metaverso.

L’azienda statunitense è solo l’ultima a dedicarsi allo sviluppo di questo genere di Supercomputer. Colossi come Microsoft e Nvidia hanno già progettato macchine dedicate al mondo dell’AI.

L’obbiettivo che Meta si prefigge con RSC è la creazione di sistemi di AI di nuova generazione che possano, ad esempio, tradurre in tempo reale più lingue simultaneamente, analizzare testo, immagini e video contemporaneamente, sviluppare nuovi strumenti per la realtà aumentata, migliorare i sistemi automatizzati per l’identificazione di contenuti pericolosi e realizzare tecnologie innovative per il Metaverso.

«RSC aiuterà i ricercatori AI di Meta a costruire nuovi e migliori modelli AI che possono imparare da trilioni di esempi, lavorare attraverso centinaia di lingue diverse, analizzare senza soluzione di continuità testo, immagini e video insieme, sviluppare nuovi strumenti di realtà aumentata e molto altro ancora», si legge sul sito ufficiale di Meta. «Con RSC possiamo addestrare più rapidamente modelli che usano segnali multimodali per determinare se un’azione, un suono o un'immagine sono dannosi o meno. Questa ricerca non solo aiuterà a mantenere le persone al sicuro mentre usufruiscono dei nostri servizi oggi, ma anche in futuro, mentre costruiamo il Metaverso».

Il lavoro su RSC è iniziato un anno e mezzo fa. Raffreddamento, alimentazione, rete e cablaggio sono stati sviluppati interamente da Meta. Il primo stadio della macchina, che attualmente è già in funzione, consiste in 760 sistemi Nvidia GGX A100 contenenti 6.080 GPU interconnesse. RSC fa registrare prestazioni fino a 20 volte superiori rispetto a un Supercomputer standard per l’analisi e la comparazione di immagini e video, è 9 volte più veloce nell’esecuzione di NVIDIA Collective Communication Library (NCCL) e 3 volte più veloce nell’istruire modelli di elaborazione del linguaggio naturale su larga scala. Ciò significa che un modello con decine di miliardi di parametri può completare la fase di addestramento in tre settimane rispetto alle nove precedenti.

RSC è tuttora in fase di sviluppo, seppur già parzialmente funzionante. Terminata la fase 2, «riteniamo sarà il Supercomputer AI più veloce del mondo», ha riportato l’azienda. Basti pensare che le GPU passeranno dalle attuali 6.080 alle future 16.000, con conseguente incremento di oltre 2,5 volte delle prestazioni nel processo di apprendimento dell’AI. Una potenza di calcolo simile potrà certamente aiutare a gestire al meglio la moderazione e i contenuti delle nuove piattaforme.

AvanTi