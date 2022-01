Una futuristica auto volante che va anche su strada

Il produttore cinese di auto elettriche Xpeng, in occasione dell’evento 1024 Tech Day Xpeng tenutosi a fine ottobre, ha presentato le sue ultime novità tecnologiche, tra le quali spicca il concept di una futuristica auto volante in grado di circolare anche su strada.

La flying car di nuova generazione, sviluppata dalla divisione specializzata Xpeng’x Urbain Air Mobility, nota come HT Aero, è stata progettata interamente dal costruttore cinese ed ha superato già numerosi test di sicurezza. Il modello, infatti, sarà un’evoluzione del precedente prototipo di auto volante a due posti, chiamato Traveller X2, e nascerà dopo l’esperienza di 15.000 voli sicuri da parte dell’azienda, oltre che a diverse fasi di ricerca e sviluppo portate avanti con massima attenzione alla sicurezza.

Costruita con materiali robusti ma leggeri, l’auto volante è dotata di un meccanismo pieghevole che permette di far uscire dalle fiancate laterali due lunghi assi con all’estremità un rotore. Con l’auto ferma, l’apertura delle porte ad ali di gabbiano permette ai rotori di mettersi in posizione e iniziare a fuor ruotare le pale, consentendo così alla vettura di decollare e atterrare verticalmente come un elicottero. Il tutto conferirà al mezzo un’apertura alare di circa 12 metri. Le ali, poi, si ritraggono in un vano all’interno dell’auto quando questa è in modalità veicolo da strada. A tal proposito, la società cinese ha precisato che il veicolo potrà essere guidato anche su tragitti urbani, garantendo l’omologazione stradale del mezzo.

A livello stilistico, l’auto volante di Xpeng ha l’aspetto di una supercar futuristica con un design aerodinamico, evidenziato anche dalle ruote posteriori parzialmente coperte. La vettura è fornita di interni high-tech con un sistema d’infotainment trasparente e un display digitale integrato nel volante. Nel progetto si nota anche l’elemento divisorio verticale che separa i due sedili e la cloche per i comandi di volo che sono dotati di un sistema evoluto di assistenza alla guida chiamato XPilot 3.5. Inoltre, come ha rivelato la stessa società, il veicolo disporrà di una serie di caratteristiche di sicurezza, inclusi i paracadute.

Purtroppo non sono disponibili molte informazioni sulle specifiche dell’auto volante e non è ancora noto come il pacco batterie genererà il sollevamento necessario per un veicolo che include meccanismi per due modi di trasporto, e quanto sarebbe la durata lungo il volo. Nonostante ciò, la società cinese ha già raccolto 500 milioni di dollari da una serie di investitori esterni, tra società di capitale di rischio di alto profilo, per proseguire lo sviluppo tecnologico della sua nuova flying car a propulsione elettrica, il cui lancio è stato annunciato per il 2024.

Negli ultimi anni i cosiddetti eVTOL, cioè i veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, hanno attirato l’interesse di numerosi produttori e diverse startup. Tuttavia, ci sono ancora una serie di sfide da superare per questi nuovi mezzi di trasporto prima che possano essere utilizzati regolarmente, come questioni legate alla sicurezza e alle norme dei singoli Paesi.

