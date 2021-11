La presentazione dei regali aziendali proposti da sostenibiliTi per Natale 2021

Si avvicina il Natale e anche quest’anno è giunto il momento di prepararsi a fare i regali. sostenibiliTi, l’iniziativa promossa dalla non-profit Swiss Institute for Disruptive Innovation Association - SIDI Backup allo scopo di rendere il Canton Ticino una regione a bilancio ambientale positivo dando ad aziende, enti pubblici, associazioni e privati cittadini l’opportunità di compensare la propria carbon footprint piantumando alberi in specifiche aree del mondo, per questo Natale ha pensato a qualcosa di davvero originale ma allo stesso tempo sostenibile.

L’iniziativa è rivolta ad aziende interessate a distinguersi facendo qualcosa di veramente importante per la salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo i propri clienti, partner e collaboratori attraverso un regalo smart e responsabile. Perché è ormai noto che oggi i clienti scelgono dove fare i propri acquisti soprattutto in base all’impegno ambientale delle aziende, che in effetti si può considerare il nuovo metro di misura che definisce la scelta dei fornitori e le preferenze di acquisto da parte dei consumatori. Per tale ragione è fondamentale saper comunicare il proprio impegno green per il posizionamento della propria attività.

Ma cosa riguardano nello specifico i regali aziendali di Natale 2021? sostenibiliTi invita a scoprirlo martedì 23 novembre alle ore 11:00 partecipando al webinar dedicato alla presentazione ufficiale dell’iniziativa. A tal proposito, di seguito è riportato il link dal quale si potrà accedere alla web page che permetterà con un semplice click di potersi iscrivere all’evento e prenotare il proprio posto: https://sostenibiliti.ch/webinar-natale-2021/

Oltre alla presentazione dei regali aziendali natalizi, il webinar sarà anche l’occasione da parte del team di sostenibiliTi di annunciare in anteprima un’interessante novità, ovvero l’avvio del progetto “The Greenest”, che in pratica sarà l’evoluzione digital di sostenibiliTi e di cui presto AvanTi fornirà maggiori dettagli. Si tratterà comunque di un’iniziativa che porterà sostenibiliTi fuori dai confini nazionali.

A ogni modo, quello che al momento è dato sapere sui regali aziendali proposti da sostenibiliTi per questo Natale è che si tratta di un dono alternativo e unico nel suo genere, un omaggio semplice ma fortemente simbolico perché sostiene un’azione ad alto impatto ambientale e sociale in tutto il mondo e che, quindi, permetterà alle aziende di lasciare un segno decisamente green.

Scegliere questo regalo per i propri clienti e fornitori, infatti, all’apparenza potrà sembrare un piccolo gesto, ma unito alle azioni di tanti altri può trasformarsi in un comportamento estremamente pratico e positivo per raggiungere l’obiettivo più importante per tutti noi e per le generazioni future, ovvero salvare il nostro pianeta.

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi e le iniziative portate avanti da sostenibiliTi si può scrivere al seguente indirizzo: info@sostenibiliti.it.