Airbus svela la prossima generazione di CityAirbus

Quello della mobilità aerea urbana (Urban Air Mobility o UAM) è diventato uno dei settori tecnologici con il maggiore potenziale per i prossimi anni. Molte aziende aeronautiche, infatti, stanno iniziando a mostrare prototipi di auto volanti che presto domineranno i cieli delle città. E di recente è stata la volta di Airbus, consorzio europeo a cui partecipano diversi Paesi, che ha presentato il suo innovativo velivolo CityAirbus NextGen.

Questo veicolo volante è completamente elettrico ed è dotato di ali fisse, un’ala di coda a forma di V e 8 motori che lo rendono uno dei sistemi di propulsione più avanzati del momento. È stato progettato per trasportare fino a quattro passeggeri in un volo a zero emissioni e per volare con un’autonomia di 80 km e raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, il che lo rende perfettamente adatto alle operazioni nelle grandi città per una varietà di missioni.

Particolare attenzione è stata riservata alla rumorosità visto che il velivolo è pensato appunto per operare in scenari urbani. Nella fase di volo, infatti, il velivolo genera una rumorosità inferiore ai 65 dB(A), e sotto ai 70 dB(A) durante l’atterraggio, soddisfacendo i più elevati standard di certificazione (EASA SC-VTOL Enhanced Category). È inoltre ottimizzato per l’efficienza di hovering e di crociera, mentre non richiede superfici mobili o parti basculanti durante la transizione.

Progettato tenendo presente la semplicità, il CityAirbus NextGen offrirà le migliori prestazioni economiche della categoria nelle operazioni e nel supporto. «Stiamo cercando di co-creare un mercato completamente nuovo che integri in modo sostenibile la mobilità aerea urbana nelle città, affrontando al contempo le preoccupazioni ambientali e sociali. Airbus è convinta che le vere sfide riguardano tanto l’integrazione urbana, l’accettazione pubblica e la gestione automatizzata del traffico aereo, quanto la tecnologia dei veicoli e i modelli di business. Ci basiamo su tutte le capacità per fornire alla società un servizio sicuro, sostenibile e completamente integrato», ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

La società si è dedicata con molta energia alla costruzione di prototipi a decollo verticale e tradizionali, puntando sulla propulsione elettrica e raggiungendo notevoli traguardi in fatto di sicurezza ed affidabilità. Può infatti contare su anni di ricerca e innovazione sui due dimostratori Vahana e CityAirbus che hanno eseguito insieme 242 test di volo e di terra e hanno volato per circa 1.000 km in totale. «Abbiamo imparato molto dalle campagne di test con i nostri due dimostratori, CityAirbus e Vahana. Il CityAirbus NextGen combina il meglio di entrambi i mondi con la nuova architettura che trova il giusto equilibrio tra hover e volo in avanti», ha detto Even.

Il CityAirbus NextGen è attualmente in una fase di progettazione dettagliata e il primo volo del prototipo è previsto per il 2023, mentre si punta a ottenere la certificazione per il 2025.

