Arriva il primo robotaxi a guida autonoma targato Amazon

Zoox, una startup specializzata in mobilità sostenibile e acquistata lo scorso giugno dal colosso americano Amazon, ha messo su strada, dopo sei anni di sviluppo e progettazione, il suo primo robotaxi completamente elettrico e a guida autonoma che promette di rivoluzionare la mobilità urbana dei prossimi anni.

Il robotaxi porta il nome della stessa azienda e ha un design davvero futuristico. È lungo 3,63 metri, ha ampie superfici vetrate e un tettuccio decorato con led. All’interno non vi è alcun posto per il conducente, mentre i passeggeri, al massimo quattro, sono seduti a coppia uno di fronte l’altro. Ogni cliente può programmare il viaggio tramite un piccolo touchscreen indicando destinazione, tempo di viaggio e strade da percorrere. Nello stesso tempo, potrà usufruire di wi-fi gratis e postazioni di ricarica per device elettronici.

L’innovativo veicolo dispone di capacità di guida bidirezionale che consente di cambiare appunto direzione senza la necessità di fare retromarcia. Le quattro ruote sterzanti gli permettono di destreggiarsi nel traffico ed effettuare le manovre più complicate. Sul versante autonomia, invece, Zoox utilizza una batteria da 133 kWh, tra le più grandi oggi disponibili nei veicoli elettrici, che gli garantisce un funzionamento di 16 ore continuative con una singola carica. La velocità massima è di 120 km/h.

Un sistema di airbag assicura la protezione tra i passeggeri, tenendoli distanziati in caso di urto. Al fine di garantire la sicurezza su strada, l’azienda ha sviluppato alcune importanti innovazioni tecnologiche. Il mezzo di trasporto, infatti, è equipaggiato con un sofisticato apparato di sensori, telecamere, radar e lidar, in grado di ottenere un campo visivo di 270 gradi su tutti e quattro gli angoli, eliminando i tipici punti ciechi e consentendo al veicolo di tracciare costantemente gli oggetti accanto e dietro di esso, inclusi pedoni, ciclisti e altri utenti della strada.

«La sicurezza è alla base di tutto ciò che facciamo. Costruire un veicolo da zero ci ha dato l’opportunità di ripensare la sicurezza dei passeggeri, passando da misure reattive a misure proattive. Queste includono nuove caratteristiche di sicurezza come il nostro design degli airbag, l’hardware ridondante in tutto il veicolo, un’architettura di sensori unica nel suo genere e una configurazione personalizzata dell’IA che rileva e mitiga i potenziali rischi. Il nostro veicolo ha superato i principali crash test FMVSS, e continuiamo a cercare nuovi modi innovativi per proteggere i nostri passeggeri e gli altri utenti su strada», ha dichiarato Jesse Levinson, co-fondatore di Zoox e responsabile del reparto tecnologia e sviluppo.

Ad oggi non c’è ancora un piano di utilizzo del nuovo veicolo, anche se è molto probabile che in futuro possa essere adoperato per le consegne di Amazon o nelle aziende del colosso dell’e-commerce. Ad ogni modo, Zoox è al momento in fase di test in tre città americane, Las Vegas in Nevada e Foster City e San Francisco in California, ma nei prossimi anni potrebbe effettivamente cambiare il modo di viaggiare nei grandi centri urbani.

AvanTi