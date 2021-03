Una macchina elettrica che non ha bisogno di ricarica

La startup Aptera Motors, azienda automobilistica della Sorrento Valley, nei dintorni di San Diego, in California, è pronta a lanciare Paradigm, un’auto elettrica che per il suo aspetto futuristico sembra un vero e proprio veicolo di fantascienza. La cosa più incredibile è che grazie alla tecnologia “Never Charge” e ai pannelli solari posizionati sulla carrozzeria, il veicolo elettrico è in grado di ricaricarsi autonomamente e di raggiungere i 1600 km di autonomia.

Paradigm non sembra affatto un veicolo come tutti gli altri. Si tratta infatti di un’autovettura a tre ruote, due davanti ed una dietro, al cui interno possono viaggiare due persone. La carrozzeria ultraleggera è in fibra di carbonio, kevlar e canapa. La linea aerodinamica, che la fa assomigliare ad una navicella spaziale, è stata studiata nei minimi dettagli per ridurre la resistenza aerodinamica.

Non a caso, il coefficiente di resistenza aerodinamica cx dichiarato è di appena 0,13, un valore davvero bassissimo, che le consente di ridurre al minimo i consumi energetici.

La tecnologia di Aptera integra dei pannelli solari sul tetto, circa 3 metri quadrati, 180 celle e 700 watt, che forniscono all’auto sino a 72 Km (45 miglia) di autonomia al giorno. Tale tecnologia è stata definita appunto Never Charge perché, tenendo conto che le persone utilizzano l’automobile mediamente per 60 chilometri al giorno, la capacità di accumulo dei pannelli fotovoltaici è più che sufficiente per utilizzare l’auto senza mai collegarla ad una presa elettrica o ad una colonnina.

La vettura è inoltre dotata di batterie che, se nella versione normale forniscono 400 chilometri di autonomia con una sola carica, nella versione Plus le consentono di raggiungere 1600 km di autonomia, superando di gran lunga i 595 km della Tesla Model S. «Con la tecnologia Never Charge di Aptera, a farti guidare è la potenza del sole. Il nostro pannello solare integrato mantiene la batteria carica e ovunque tu voglia andare, vai e basta», ha dichiarato il co-fondatore dell’azienda Chris Anthony.

Un altro aspetto peculiare di Paradigm è la sua modularità, nel senso che gli interessati possono ordinarla online e, partendo dal modello base, scegliere le varie integrazioni. Nello specifico, si può optare per due tipi di motorizzazione, da 135 cavalli con trazione anteriore e da 203 cavalli con trazione integrale, e quattro battery pack, da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh, capaci di garantire rispettivamente 402 km, 643 km, 965 km e 1600 km di autonomia. Si parte così da un costo di 25.900 dollari (21mila euro) per arrivare fino a 48.300 dollari (40mila euro). La velocità massima, inoltre, supera i 170 Km/h.

Aptera Paradigm può essere preordinata online versando una caparra di appena 100 dollari. In pochi giorni la vettura ha già ricevuto settemila prenotazioni e sono stati raccolti circa 100 milioni di dollari. Le consegne sono previste per il quarto trimestre del 2021 o il primo del 2022.

