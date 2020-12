Una nuova soluzione per la batteria allo stato solido del futuro

Negli ultimi anni sono molte le innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno interessato il settore delle auto elettriche. Questo mercato potrebbe a breve arricchirsi di un’altra rivoluzionaria invenzione. I due colossi giapponesi Toyota e Panasonic, infatti, hanno annunciato di aver dato vita a una joint venture chiamata Prime Planet Energy Solutions con lo scopo di realizzare la prima batteria allo stato solido entro il 2025.

Si tratta di un obiettivo davvero ambizioso, da raggiungere in soli 5 anni, tenendo anche conto che nelle intenzioni delle due case produttrici la loro batteria allo stato solito dovrebbe garantire un’autonomia di circa 1.000 chilometri. La batteria, inoltre, sarà distribuita a livello industriale, presenterà uno standard di sicurezza elevato e, soprattutto, un costo economico.

A dire il vero, è già da svariato tempo che si parla di batterie allo stato solido e sono diversi i laboratori in tutto il mondo al lavoro per tentare di crearne una versione a livello industriale, ma nessuno è ancora riuscito a fabbricarle a causa di molte difficoltà riscontrate. La principale è sicuramente quella legata al rischio di rompere l’elettrolita solido, perdendo così il contatto con gli elettrodi. In compenso, le batterie allo stato solito presentano numerosi vantaggi, fra cui quello di favorire il passaggio quanto più veloce possibile del più alto numero di elettroni, in modo da aumentare al tempo stesso la densità energetica e la velocità di ricarica della batteria.

Per realizzare la loro batteria allo stato solido, Toyota e Panasonic stanno collaborando con un team di ricercatori dell’Università di Kyoto. Uno dei materiali innovativi che verrà utilizzato è l’elettrolita solido a base di solfuro, un materiale che favorisce il passaggio di elettroni da un elettrodo all’altro, che andrà a sostituire quello liquido. Al posto del litio, che veniva adoperato sia nell’anodo che nel catodo, sarà invece impiegato un composto di fluoruro, rame, cobalto e lantanio, un metallo leggero.

Queste due soluzioni combinate insieme dovrebbero assicurare una densità energetica otto volte maggiore rispetto a quella delle normali batterie. In effetti, la batteria allo stato solido delle due aziende giapponesi dovrebbe garantire un’autonomia di circa 1.000 chilometri e una ricarica completa in appena 15 minuti. Ne è convinto anche il vice presidente di Toyota e numero uno della divisione Powertrain, Keiji Kaita, che è sicuro di poter rispettare la timeline del 2025.

Insomma, si tratta di un’invenzione davvero importante in arrivo nel settore delle auto elettriche, che ne rivoluzionerà il mercato garantendo con la nuova batteria delle prestazioni davvero straordinarie con una sola ricarica. Questo dovrebbe finalmente incentivare gli automobilisti di tutto il mondo ad acquistare auto elettrice, senza più il timore di restare per strada con la batteria scarica o di aspettare un’ora per avere energia sufficiente per rimettersi in cammino.

