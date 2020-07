RFocus: la superficie smart che amplifica la potenza del WiFi

Oggi stiamo assistendo a una crescente diffusione di dispositivi elettronici smart, o comunque miniaturizzati, che necessitano ovunque di un segnale WiFi adeguato. Inoltre, tali dispositivi spesso adoperano antenne molto piccole che possono avere delle difficoltà a captare i segnali WiFi in modo soddisfacente.

Per tali ragioni, un team di ricercatori del Laboratory of Computer Science and Artificial Intelligence (CSAIL) del Massachussetts Institute of Technology (MIT) ha sviluppato una “superficie intelligente”, denominata RFocus, che non ha bisogno di alcun collegamento alla rete elettrica e ha il duplice scopo di funzionare sia come specchio per il segnale WiFi, ma anche per essere l’obiettivo del segnale stesso.

Invece di concentrarsi sui trasmettitori del segnale radio o sulle antenne dei dispositivi, i ricercatori del CSAIL hanno pensato ad un modo per amplificare il segnale a parità di trasmettitore e di antenna. L’idea quindi è stata quella di aggiungere antenne ad una superficie esterna al ricevitore, ma posta nello stesso ambiente. RFocus, infatti, integra oltre 3000 antenne microscopiche che possono essere riorganizzate via software per massimizzare la ricezione, potenziandola di 10 volte e focalizzandola in una certa direzione, così da assicurare una connessione stabile e veloce.

Si tratta di una soluzione davvero semplice, funzionale ed economica, poiché le antenne costano pochi centesimi e non richiedono fonti di energia, visto che non emettono un segnale attivo ma si limitano a funzionare da lente o da specchio, concentrando il segnale proveniente dalla sorgente e facendolo rimbalzare più forte verso le antenne di determinati dispositivi.

«L’obbiettivo principale era esplorare la possibilità di utilizzare elementi nell’ambiente, organizzandoli al fine di dirigere il segnale in un modo che possiamo effettivamente controllare», ha dichiarato Hari Balakrishnan, co-autore della ricerca. Lo studio, pubblicato sul sito web della American University of Cornell, specifica che le onde vengono direttamente restituite al dispositivo, migliorando fino a dieci volte la qualità della ricezione e il doppio della larghezza di banda.

Questa innovativa tecnologia deve essere ulteriormente migliorata e ne va ancora perfezionato il design. Il team di ricerca, inoltre, deve anche pensare a un modo per la commercializzazione su larga scala. Per questo motivo sta immaginando di produrre RFocus sotto forma di una “carta da parati” sottile, economica e senza cavi.

Ad ogni modo, questa superficie intelligente potrà rivelarsi molto utile sia negli ambienti domestici che di lavoro. «Se vuoi avere dispositivi wireless che trasmettano alla minima potenza possibile, ma ti diano un buon segnale, questo sembra essere un modo estremamente promettente per farlo», ha concluso lo stesso Balakrishnan.

