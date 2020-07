Willpower: come ottenere energia pulita dalla CO2

Per contrastare i cambiamenti climatici in atto è diventato ormai impellente trovare nuove fonti di energia pulita. Governi e istituzioni di tutto il mondo hanno già adottato alcune strategie per cercare di contenere l’inquinamento prodotto dalla combustione dei carburanti fossili derivati dal petrolio. Inoltre, bisogna tenere in considerazione anche la produzione di CO2 che, essendo comunque un gas serra, influisce significativamente sul processo di riscaldamento globale.

Oggi una soluzione a questo problema arriva dalla Germania grazie a Willpower, un progetto che ha portato allo sviluppo di un metodo efficiente per utilizzare la CO2 presente nell’aria e, unitamente all’acqua, produrre metanolo, un alcol dalle grandi potenzialità come fonte di energia.

Il promettente progetto, non a caso approvato e finanziato anche dall’Unione Europea, potrebbe finalmente aprire le porte alla possibilità di interrompere la dipendenza dai combustibili fossili, a favore di una soluzione ecosostenibile.

L’idea degli scienziati tedeschi che hanno elaborato il progetto nasce da una reazione chimica piuttosto consolidata che avviene nel corpo umano. Quest’ultimo, infatti, lavora le molecole di alcol presenti nell’organismo scindendole in CO2 e acqua. Si tratta di un processo naturale che è stato scoperto non moltissimo tempo fa ed è stato studiato con successo solo nel secolo scorso.

Ora, attraverso un procedimento di “reverse engineering”, il team di ricerca è riuscito a ricostruire al contrario il processo, grazie all’utilizzo di alcuni specifici enzimi e a un elettrodo “intelligente”, producendo così metanolo a partire dall’anidride carbonica e dall’acqua.

Il metodo in questione non comporterà la diminuzione della quantità di anidride carbonica in atmosfera, in quanto ovviamente la CO2 recuperata verrà nuovamente liberata consumando il metanolo prodotto. Tuttavia, al contrario di quanto avviene attualmente con i carburanti fossili, il processo non immetterà in circolo ulteriori gas serra, ma si limiterà invece a riciclare quelli già presenti, all’interno di un ciclo chiuso e per questo virtuoso.

«Tecnicamente parlando abbiamo dimostrato che il sistema funziona, che produce metanolo e che è completamente sicuro», ha dichiarato Antonio Martinez, coordinatore del progetto. «Ora stiamo lavorando con i nostri partner per assicurarci che il pieno potenziale di questa svolta sia utilizzato per garantire un settore energetico più pulito, più sicuro e più autosufficiente per l’Europa in futuro».

Un primo impiego di tale procedimento potrà essere sicuramente nei sistemi di riscaldamento domestico. Una seconda applicazione è legata all'industria delle turbine eoliche. Produrre metanolo tramite gli impianti eolici, infatti, potrebbe rappresentare un’interessante soluzione di stoccaggio dell’energia in eccesso che si produce quando ci sono forti venti e che, non potendo essere immessa nella rete, viene attualmente persa. Infine, nel settore automobilistico, l’adattamento del processo potrebbe portare alla realizzazione di un metodo di propulsione pulito, non basato sulle batterie, che risolverebbe il problema dell'inquinamento creato dallo smaltimento di queste ultime.

AvanTi