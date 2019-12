Toybox: la stampante 3D per bambini che consente di realizzare giocattoli

Giocattoli su misura e personalizzati? Da oggi ciò diventerà realtà e sarà possibile realizzarli in casa, o meglio stamparli, grazie a Toybox, la stampante 3D che è stata adattata per essere utilizzata persino dai bambini e che permette di creare i giocattoli che si desiderano. In poche parole, un modo per materializzare l’immaginazione dei bambini in una solida plastica tridimensionale e con il semplice tocco di un pulsante.

Toybox Labs è una creazione di due americani, Ben Baltes e Jenn Chin di Oakland, in California.

Entrambi i fondatori sono riusciti a raccogliere più di 155.000 dollari su Indiegogo, che li ha aiutati a trasformare il loro prototipo di stampante 3D in un oggetto prodotto in serie. Toybox 3D Printer, infatti, è un Creatbot Super Mini che è stato modificato e reso più adatto per essere usato dai bambini, i quali possono così creare i propri giocattoli preferiti in casa e in un tempo molto breve.

Per far si che Toybox possa materializzare i giocattoli desiderati, bisogna semplicemente scaricare un'app altrettanto semplice da usare dallo Store del proprio smartphone, a seconda del sistema operativo adoperato. Occorre poi ovviamente collegare il telefono e la stampante 3D di Toybox al WiFi, ma i modelli possono anche essere selezionati e stampati da qualsiasi computer connesso ad internet e dal sito ufficiale di Toybox.

Nonostante ci siano molti altri modi per stampare giocattoli in 3D, sul sito di Toybox si può scegliere da una libreria un numero sempre crescente di design di giocattoli preimpostati, così come è possibile importare altri modelli o creare un Buddy Block. Se invece ci si sente più creativi, è possibile utilizzare l'app anche per creare e caricare disegni personalizzati, avendo a disposizione possibilità quasi illimitate. In effetti, il catalogo di giocattoli che Toybox offre ha diversi tipi di spade, automobili, animali, personaggi, edifici, creature e molto altro ancora.

Una volta finito di creare il proprio Block Buddy, disegnando o importando un disegno, sarà possibile assistere a una vera e propria magia, in quanto tutto accade davanti a una finestra di visualizzazione in vetro completamente trasparente, in modo da poter vedere i propri giocattoli creati da zero in tempo reale.

È possibile anche selezionare quale pezzo stampare per primo, in caso di più oggetti, e a prodotto finito non è necessario rimuovere il materiale in eccesso con un coltello, il che conferisce a Toybox un ulteriore vantaggio che lo differisce dalla maggior parte delle stampanti 3D presenti sul mercato.

È davvero molto facile spiegare ai più piccoli come funziona Toybox, senza tra l’altro preoccuparsi della loro sicurezza. Toybox è infatti ecologico, essendo costituito da materiali per stampanti non tossici e biodegradabili, producendo pochi o nessun spreco. Con i suoi 9 pollici di altezza e 6 libbre di peso, inoltre, non richiede troppo spazio e può essere facilmente conservato o può essere posizionato perfettamente sulla scrivania di casa.

Questa innovativa stampante 3D, quindi, rappresenta un modo alternativo e conveniente di realizzare giocattoli senza lasciare indietro la fantasia dei bambini, che in questo modo possono progettare e modificare le loro creazioni in qualsiasi momento, utilizzando pienamente la loro immaginazione.

