Gli aerei a guida autonoma diventano realtà e potrebbero decollare già nei prossimi anni

In un futuro non troppo lontano potremmo volare su aerei che fanno a meno di esseri umani in cabina di pilotaggio in quanto saranno controllati da computer intelligenti. Questo potrà accadere molto presto grazie alla nuova tecnologia messa a punto da alcuni ricercatori della Technische Universität di Monaco, i quali proprio di recente hanno collaudato un sistema di atterraggio automatico che consente ad un velivolo di toccare il suolo in completa autonomia.

Tale tecnologia non rappresenta certamente una novità assoluta. Infatti, i sistemi di atterraggio strumentale guidano già gli apparecchi commerciali a terra utilizzando un complesso sistema di segnali radio, che tra l’altro è molto costoso e non accessibile agli aeroporti di piccoli dimensioni.

Inoltre, a dire il vero, anche la capacità di decollare, volare e atterrare in completa autonomia non è di per sé un fatto inedito per gli aeroplani, in quanto è esattamente quello che fanno ad esempio i droni militari. Tuttavia, questi velivoli-robot per funzionare hanno comunque bisogno di essere supportati da infrastrutture dedicate e stazioni a terra.

Ad ogni modo, il caso del progetto tedesco si può considerare a tutti gli effetti un sistema in cui gli aerei sono davvero autonomi. La tecnologia installata direttamente sull’aereo, infatti, adopera un apparato di visione computerizzata e a guida Gps analogo a quello delle auto senza conducente. La combinazione di questi due sistemi consente pertanto all’aereo di identificare la pista e di atterrare senza bisogno dell’intervento dell’essere umano. Il prototipo permette di atterrare in totale sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità. Il sistema di visione computerizzato, in effetti, sfrutta sia le frequenze della luce visibile che quelle dell’infrarosso per ottenere la massima

visibilità anche quando piove o c’è nebbia.

Il progetto in questione è ancora agli albori ma i primi risultati sono stati decisamente positivi. Proprio a maggio di quest’anno è stato condotto un ultimo test per mezzo di un piccolo aereo da turismo che è riuscito a individuare la pista e a compiere un atterraggio da manuale senza la necessità di alcun intervento umano. Si potrebbe quindi considerare l’idea di volare su aerei che non hanno bisogno di piloti in cabina già tra qualche anno, in quanto la tecnologia per il volo autonomo è disponibile ed è realtà già oggi.

