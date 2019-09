Creato dalla tossina di un ragno un fungo transgenico che uccide le zanzare

Una ricerca condotta da esperti dell’Università del Maryland e dell’IRSS (Institut de Recherche en Sciences de la Santé) del Burkina Faso ha prodotto un fungo che si è rivelato molto efficace nella lotta contro la malaria grazie all’aggiunta di un gene che produce una specifica tossina derivata dal veleno di un ragno. Lo studio è stato pubblicato su Science e secondo i ricercatori dimostra che il fungo transgenico, innocuo per altre specie di insetti, potrebbe essere la soluzione all’aumento delle zanzare resistenti agli insetticidi.

Il fungo usato dagli scienziati è il Metarhizium pingshaense, un fungo presente in natura parassita di alcuni insetti e perciò già adoperato come bio-pesticida. Per aumentarne l’efficacia i ricercatori hanno modificato geneticamente il fungo, rendendolo capace di produrre una tossina velenosa presente in uno dei ragni più letali del mondo, il ragno dei cunicoli australiano. Per testarne gli effetti poi, i ricercatori hanno creato un finto villaggio di circa 600 metri quadrati, con capanne, piante, piccole pozze d’acqua e un vitello, il tutto sotto grandi tende. Hanno quindi popolato il villaggio con una delle specie di zanzare maggiormente responsabili della trasmissione della malaria, l’Anopheles coluzzii.

A questo punto, i ricercatori hanno spalmato le spore del fungo miste a olio di sesamo su lenzuoli di cotone neri, capaci di attirare gli insetti che, posandosi, entrano in contatto con le spore. In altre due parti divise del villaggio, invece, sono stati organizzati degli esperimenti di controllo con il fungo non modificato o senza nessun veleno. Gli studiosi hanno così osservato che le spore del fungo geneticamente modificato sono capaci di uccidere la zanzara in 5 giorni, quasi la metà del tempo rispetto al fungo naturale. E sono molto più efficaci perché Il fungo transgenico fa collassare la popolazione di zanzare in sole due generazioni.

Dai risultati dell’esperimento è quindi emerso che delle 1500 zanzare iniziali ne sono rimaste in vita solo 13. Ciò significa che il fungo ha sterminato il 99% degli esemplari in soli 45 giorni di esposizione. Inoltre, il fungo modificato geneticamente, rispetto a quello naturale, uccide con meno spore e, soprattutto, non ha effetto su altri insetti come le api. Per questo motivo i ricercatori hanno affermato che il fungo rappresenta una nuova arma, particolarmente incoraggiante, nella lotta contro la malaria, malattia ampiamente diffusa nelle aree più povere del mondo e capace di uccidere circa 400 mila persone l’anno.