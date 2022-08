xFarm Technologies chiude un round da 17 milioni

Non solo: la tech company, con uffici già presenti in Svizzera, Italia e Spagna, punta all’internazionalizzazione ed è pronta ad esplorare nuovi mercati, consolidando la propria presenza in Europa e ampliando il proprio raggio d’azione, in futuro, anche in America. Espansione che mira ad estendere anche i progetti già attivi con più di 70 grandi imprese, tra cui aziende agroalimentari e altri importanti gruppi operanti nella produzione di macchinari agricoli.