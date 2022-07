Musica: Tpg acquisisce la bolognese Musixmatch

Un tempo c'era il karaoke di Fiorello, che negli anni ’80 imperversava nelle piazze italiane e nelle televisioni di mezza sera. Poi siamo diventati più moderni ed è arrivata la ricerca su Google per aiutare la nostra memoria nel trovare i testi dei brani più amati. Ma da qualche tempo si sono affermati i servizi di Musixmatch, una startup made in Bologna - sede del suo quartier generale - che fa cantare milioni di persone. Come? Facendo in modo che compaiano live i testi dei brani in ascolto, su smartphone, pc o tablet che sia.