Moresi.com si conferma Microsoft Swiss Infrastructure Partner of the Year 2022

Moresi.com è un’eccellenza del territorio ticinese e si definisce come il partner unico per il digital business. Si tratta di una realtà che aiuta le aziende in un mondo in cui il dato digitale è un valore primario e imprescindibile per affrontare le sfide di mercato. Grazie all’esperienza ventennale nel settore e alle prestigiose partnership con leader globali di mercato, Moresi.com offre alle aziende servizi di consulenza strategica, progettazione e gestione in ambito IT. Le infrastrutture proposte, infatti, garantiscono la massima sicurezza in ottica di protezione del dato digitale. Le soluzioni applicative messe a disposizione permettono di creare e condividere i dati in modo intelligente, anche all’interno di sistemi organizzativi complessi, e di analizzarli, interpretarli e utilizzarli per prendere le migliori decisioni di business.