I capi di abbigliamento diventano NFT

I vantaggi per i Brand di moda

I vantaggi per i Brand della moda si concretizzano in un significativo risparmio in termini di tempo e di errori, esteso a tutta la filiera, nonché in una fonte preziosa di dati sulla vita del capo, utili a compiere scelte strategiche e di business. Inventari automatici ciclici “near real-time", totem interattivi che mostrano informazioni, suggerimenti e disponibilità dei prodotti considerando i canali fisici e digitali, vendite che non devono necessariamente passare per le casse, sono solo alcuni dei vantaggi presentati in THE SOURCE.

Il fatto poi che ogni capo abbia una propria identità univoca, certificata in blockchain, offre ai Brand infinite possibilità di marketing e di attivazione dei propri consumatori, possessori degli NFT.

Ogni acquisto sarà infatti duplice: oltre al capo, il consumatore riceverà l’NFT corrispondente che, oltre a costituire il "passaporto digitale" del capo (che ne certifica autenticità e provenienza), sarà anche un asset creativo (nella “forma” che si vorrà dare all’NFT) in grado di testimoniare appieno i valori del Brand e di comunicare con i futuri standard del Metaverso.