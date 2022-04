La corsa su Wikipedia russa off-line

In Russia, censure e minacce contro giornalisti e critici accompagnano "l’Operazione speciale" iniziata in Ucraina. In risposta alle minacce di blocco da Roskomnadzor, organo di Stato, i download della versione off-line di Wikipedia in russo attraverso la piattaforma svizzera Kiwix sono cresciute di 50 volte dall’inizio della guerra. Il traffico proveniente dalla Russia rappresenta ormai dal 35 al 40% del totale, contro soltanto il 2% di inizio anno.

Destinato ai 4 miliardi di persone senza connessione e specializzato nella distribuzione di contenuti educativi, Kiwix contava nel 2021 tra i cinque e i sei milioni di utenti nel mondo: una cifra che raddoppia quasi ogni 18 mesi. In particolare, Kiwix consente di leggere offline contenuti che sono disponibili online su internet, come : Wikipedia, Project Gutenberg o TED Talks. Rende la conoscenza disponibile alle persone che non hanno o hanno un accesso limitato a internet. Il software e il contenuto sono gratuiti per chiunque.

Kiwix funziona su tutte le piattaforme e permette di archiviare, ad esempio, l’insieme di Wikipedia su un telefono di gamma media. Nel 2021 Kiwix è stata finalista del Solve Challenge organizzato dal MIT, del WISE Summit della Qatar Foundation, e uno dei “Breakthrough of the Year” della conferenza Falling Walls, a Berlino.

L'associazione Wikimedia CH ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo strumento, aiutandone il finanziamento e partecipando alla governance di Kiwix in collaborazione con Wikimedia Foundation. Uno dei compiti principali di Wikimedia CH è, infatti, quello di promuovere la conoscenza libera. Gli avvenimenti in Russia fanno capire in modo impressionante l’importanza per la società civile del libero accesso ad informazioni veritiere e neutrali.

