La bellezza entra nel Metaverso

In un momento storico in cui la digitalizzazione sta prendendo campo anche nel marketing e nel business in maniera onnipervasiva, con la join venture tra Advepa e Studio Rotella il Metaverso cambia forma. La realtà immersiva, come è Swiss Virtual Expo promosso da ated-ICT Ticino, in cui è possibile vivere moltissime esperienze attraverso i nostri avatar, da oggi diventerà un luogo dove l’estetica italiana e l’armonia dell’architettura sapranno creare un’esperienza non solo utile per il business o per il tempo libero, ma anche bella da vedere.

Niente è più potente del saper fare italiano, che unisce tecnica ed estetica. Un luogo non è solo ciò che si può fare in quel luogo. Un luogo, sia esso fisico o immateriale, è lo spazio in cui viviamo storie ed emozioni, legate all’armonia che ci circonda. Per questo anche quando parliamo di metaverso, non possiamo esimerci dal fare una riflessione estetica su di esso.

Le ambientazioni 3D che hanno la potenzialità di ampliare i confini e le nostre abitudini non devono essere fredde, alienanti o indifferenti. Proprio perché diventeranno parte della nostra quotidianità è importante che facciano un salto di qualità. Dalle linee artificiose di ambientazioni che ammiccano al gaming gli avatar del domani possono camminare tra strutture seducenti e opere architettoniche avveniristiche.

Grazie all’incontro tra il celebre eclettico architetto e designer Fabio Rotella e Rossano Tiezzi, direttore commerciale di Advepa, azienda leader di ambientazioni 3D e metaverso, nascerà dunque un nuovo concept di metaverso, primo nel mondo, dove la bellezza incontra la tecnologia e la rende unica e innovativa.

Il nuovo Rinascimento digitale si giocherà dall’incontro tra realtà fisica e realtà aumentata.Questo è il vero futuro del metaverso, in cui ancora non era stato percorso il sentiero tecnologico che si sposa con il senso estetico. Oggi Rotella con la sua esperienza nel campo della progettazione e dell’estetica, insieme ad Advepa stanno già lavorando insieme al il nuovo metaverso, in cui l’identità di ogni singola forma o spazio ricondurranno al modus progettandi italiano. La cura dei dettagli, l’essenzialità del design, l’artigianalità dei saperi, l’equilibrio dei colori, fanno già parte dell’evoluzione, tutta made in Italy, del metaverso.

«In questo periodo storico dove il mondo digitale sta diventando sempre più protagonista - spiega Fabio Rotella - stanno nascendo nuovi mondi virtuali in cui si vivranno nuove esperienze immersive. Credo sia importante un approccio più poetico ai nuovi progetti, tenendo conto delle esperienze acquisite nel campo dell’architettura, design, arte; una nuova estetica riferita al mondo virtuale capace di aumentare la qualità dell’esperienza».

«Mentre il metaverso si espande in varie direzioni, il nostro gruppo ha scelto d'intraprendere un percorso ben preciso: quello di sviluppare idee che fanno la differenza per il business - sottolinea Rossano Tiezzi direttore commerciale di Advepa. Advepa ha capito - continua Tiezzi - che nel mondo immersivo digitale è fondamentale utilizzare un design all’avanguardia ad alto valore estetico solletica i sensi e noi, attraverso il 3D vogliamo fare proprio questo: offrire opportunità di crescita alle aziende, senza rinunciare a un’esperienza appagante».

La collaborazione tra Advepa e Studio Rotella nasce in modo assolutamente originale ed è legata al mondo degli NFT. Il contratto tra Advepa e Studio Rotella infatti è stata siglato da una stretta di mano tra Tiezzi e Rotella che oggi è già un NFT, un non fungibile token, che ha un valore di contratto a tutti gli effetti e che entrerà nella blockchain.

Il Metaverso Italian Design Tower by Studio Rotella e Advepa

Advepa e Studio Rotella, inoltre stanno sviluppando un metaverso verticale che rappresenterà il made in Italy. Il nuovo metaverso progettato da Studio Rotella si chiamerà ID Tower (Italian Design Tower), una torre destinata ai Paesi Arabi. L’edificio accoglierà un albergo, appartamenti di lusso, ristoranti, bar e centri commerciali con i grandi marchi italiani. Per la prima volta al mondo un progetto reale viene anticipato da una realizzazione virtuale dentro al metaverso.