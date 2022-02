Prada e Ubisoft uniti in un videogame

La moda si contamina sempre di più con l’universo dei video game. Ma oltre a marchi più sportivi come Nike e Adidas, ora anche Prada lancia una collaborazione, che forse qualche anno fa avremmo faticato a concepire. Infatti, Ubisoft ha, infatti, annunciato che Riders Republic® è disponibile gratuitamente dal 10 al 14 febbraio su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One. Ma soprattutti, Ubisoft ha annunciato una collaborazione con l’innovativo marchio Prada per portare l’iconica collezione Prada Linea Rossa sul terreno di gioco di Riders Republic.

Infatti, le sezioni del Riders Ridge saranno decorate con i colori di Prada Linea Rossa. Come recita il comunicato di annuncio: “Unendo influenze dal mondo dell’abbigliamento tecnico, Prada Linea Rossa ridefinisce l’idea del lusso moderno concentrandosi sui dettagli tecnici e su nuove possibilità di produzione. Design dinamici, versatili e performanti definiscono una nuova tenuta urbana orientata al movimento”.

La collaborazione offrirà attività uniche e oggetti cosmetici che comprendono:

Il nuovo evento Prada Beyond the Lin e: giocabile da solo o contro amici, è un nuovo approccio creativo a uno dei parchi innevati più epici della Repubblica e permetterà di usare gratuitamente* gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle.

e: giocabile da solo o contro amici, è un nuovo approccio creativo a uno dei parchi innevati più epici della Repubblica e permetterà di usare gratuitamente* gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle. Un outfit in-game originale disegnato esclusivamente da Prada per Riders Republic; sbloccabile gareggiando nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit.

disegnato esclusivamente da per Riders Republic; sbloccabile gareggiando nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit. Un nuovo programma sponsor Prada che comprende nuove attrezzature come bici, sci, snowboard e due outfit Prada originali disponibili dal 16 febbraio.



“Siamo entusiasti di collaborare con un'azienda creativa come Ubisoft per offrire la nostra interpretazione del mondo del gioco. Riders Republic riguarda gli sport all'aria aperta e le prestazioni - l'abbinamento perfetto con la collezione Linea Rossa e il suo DNA. La tecnologia e l'innovazione sono sempre state parte integrante di Prada; quindi, continueremo ad esplorare nuovi scenari ogni volta che si presenteranno opportunità interessanti per il marchio per costruire esperienze originali e autentiche'' ha detto Lorenzo Bertelli, Marketing Director & Head of Corporate Social Responsibility di Prada Group.



“Siamo emozionati di aver avuto l’opportunità di lavorare con Prada per disegnare outfit sportivi originali e attrezzature che rientrano nella loro collezione Linea Rossa e di poterli portare all’interno di Riders Republic”, ha detto Arnaud Ragot, Game Director di Ubisoft Annecy. “Non vediamo l’ora di offrire ai nostri giocatori una ricca e diversificata esperienza di gioco e di ascoltare quello che hanno da dire su questi nuovi e originali contenuti in-game”.

Inoltre, Riders Republic potrà essere giocato gratuitamente, su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, dalle ore 17:00 del 10 febbraio alle 20:00 del 14 febbraio. I giocatori avranno libero accesso ai contenuti del gioco base per tutto il fine settimana. Chi vorrà continuare a esplorare la Repubblica potrà mantenere i progressi di gioco e approfittare di uno sconto fino al 50%. Tutti i possessori di Steep, che acquisteranno Riders Republic, potranno riscattare gratuitamente lo Steep Reward Pack su Ubisoft Connect.

Per maggiori informazioni sul Weekend gratuito di Riders Republic, visita https://ridersrepublic.com/freeweekend

Per le ultime novità su Riders Republic e sui giochi Ubisoft, visita news.ubisoft.com



* La motoslitta freestyle sarà disponibile per i possessori del Pass Anno e come acquisto standalone a partire dal 16 febbraio **Aggiornamento alla versione digitale PS5™ del gioco senza costi aggiuntivi. Per aggiornare le copie del disco PS4™, i giocatori hanno bisogno di una console PS5™ con un'unità disco. PlayStation.com/help. Riders Republic sfrutta lo Smart Delivery - compra il gioco una volta e scarica automaticamente la versione ottimizzata per il tuo dispositivo gratuitamente, anche per Xbox Series X e S.

